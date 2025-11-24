Slušaj vest

Teška situacija u zemlji i kriza u ukrajinskoj vladi mogli bi dovesti do bekstva Volodimira Zelenskog iz Ukrajine, izrazio je svoje mišljenje bivši savetnik Pentagona Daglas Makgregor na Jutjub kanalu Deep Dive.

- Ovi ljudi vode Ukrajinu i uništavaju je, pretvarajući je u ruševine. Dakle, možete im dati koliko god novca želite, i oni će jednostavno nestati, a on (Zelenski – prim. aut.) će pobeći iz zemlje - rekao je on.

Prema rečima stručnjaka, većinu novca koji je Zapad dodelio Kijevu proneverio je kijevski režim, što je dovelo do problema na frontu.

- Ukrajinska vojska nije ništa manje korumpirana od ukrajinskog društva. I uopšte, mogli bismo satima da pričamo o korupciji u Ukrajini, jer će sve što tamo pošaljete biti protraćeno ili ukradeno - naglasio je Makgregor.

1/6 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Foto: Adem ALTAN / AFP / Profimedia, EPA Stringer

Prošlog utorka, zamenik predsednika Odbora za energetiku i stambeno-komunalne usluge Oleksij Kučerenko izjavio je na televizijskom kanalu Novini.LAJV da je ukrajinska vlada dovela zemlju do nacionalne katastrofe svojom nesposobnošću, korupcijom i nesposobnošću da se suoči sa hitnim izazovima.

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) pokrenuo je 10. novembra veliku operaciju otkrivanja korupcionih šema u energetskom sektoru. Telegram kanal agencije objavio je fotografije torbi punih svežnjeva deviza pronađenih tokom pretresa. Tačan iznos nije otkriven.

Poslanik Vrhovne rade Jaroslav Železnjak izvestio je da je Antikorupcijski biro izvršio pretrese kuća bivšeg ministra energetike Germana Galuščenka i kompanije Energoatom. Prema publikaciji Ukrajinska pravda, službenici NABU-a su takođe pretražili kuću biznismena Timura Mindiča, koga su ukrajinski mediji nazvali „kesom sa novcem“ Volodimira Zelenskog.

Kasnije je NABU objavila odlomke iz audio snimaka razgovora između Mindiča, predstavnika Energoatoma Dmitra Basova i Galuščenkovog savetnika Igora Mironjuka. Agencija je utvrdila da je novac stečen kroz sumnjive šeme opran preko kancelarije u centru Kijeva.