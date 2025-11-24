Slušaj vest

Najmanje 34 osobe ubijene su u ukrajinskom gradu Ternopolju tokom ruskog raketnog napada 19. novembra, a među njima i farmaceutkinju Mariju Palagnjuk, kao i njenu decu - petogodišnju ćerku Kamilu i jednogodišnjeg sina Nazara (18 meseci).

Marija je radila u ulici Kijevska 9A i bila je poznata po tome što je uvek sa pažnjom i posvećenošću pomagala svojim pacijentima. Apotekarski lanac ANTS potvrdio je ovu informaciju.

Tela ubijenih izvađena su 21. novembra, a pojavio se i snimak udara ruske krstareće rakete H-101 u stambenu zgradu.

Na X stranici poljskog portala Visegrad24 pojavio se snimak sahrane ubijene porodice Palagnjuk, na kojoj neutešni otac ljulja sanduk jednoipogodišnjeg Nazara.

U napadu je stradala i sedmogodišnja devojčica iz Poljske.

"Amelka je imala sedam godina. Sedam. Poljakinja. Umrla je u Ternopolju tokom brutalnog ruskog napada. Neće više ispuniti snove. Ovaj okrutni rat se mora završiti, Rusjia ga ne sme dobiti. Jer ovaj rat se tiče budućnosti naše dece", rekao je premijer Poljske Donald Tusk.