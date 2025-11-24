Slušaj vest

Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika Vladimira Putina, predložio je danas da se sačekaju informacije o mogućim izmenama američkog plana za rešavanje spora.

Američka administracija je ranije najavila razvoj plana za ukrajinsko rešenje, napominjući da za sada neće razmatrati njegove detalje, jer je rad još uvek u toku.

Kremlj je izjavio da Rusija ostaje otvorena za pregovore i da ostaje posvećena diskusijama u Enkoridžu na Aljasci, gde su se ranije ove godine susreli predsednik SAD Donald Tramp i ruski kolega Vladimir Putin.

Delegacije SAD, Ukrajine i Evrope na razgovoru o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba u Ženevi Foto: Martial Trezzini/Keystone

"Još nismo videli nikakav plan. Pročitali smo saopštenje da su, nakon razgovora koji su održani u Ženevi, napravljene neke izmene u tekstu koji smo ranije videli. Pa, sačekaćemo i videćemo. Izgleda da se dijalog nastavlja, a neki kontakti će se nastaviti. Još nismo dobili ništa zvanično", rekao je Peskov novinarima.

U Ženevi trenutno razgovaraju SAD, Ukrajina i evropski saveznici o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba, a državni sekretar Marko Rubio rekao je da se razmatra o izmeni prvobitnog plana Vašingtona, koji se sastojao od 28. tačaka.

Danas je pojavila informacija da su delegacije Amerike i Ukrajine spremile "ažurirani mirovni okvir" prve "ruske" verzije.