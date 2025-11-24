KREĆE HAOS U BRISELU, POČEO TRODNEVNI ŠTRAJK U BELGIJI! U 3 faze - prvo staje prevoz, pa javne službe i na kraju se pridružuje cela zemlja (FOTO)
U Belgiji je danas počeo trodnevni nacionalni štrajk protiv društveno-ekonomskih reformi vlade koja je odlučna da poveća napore za obnovu javnih finansija.
Štrajk će biti u tri faze, a javni prevoz i železnica danas stupaju u štrajk, sa ograničavanjem i otkazivanjem nekoliko linija.
Za sutra se očekuje štrajk javne službe koja obuhvata obdaništa, škole, vladine kancelarije i bolnice, dok je u sredu planiran štrajk na nacionalnom nivou.
Vlada Belgije je kasno sinoć postigla dogovor o višegodišnjem planu budžetske štednje.
Sporazum povećava nivo štednje u poređenju sa onim što je vladajuća koalicija planirala za početak 2025. godine i uključuje neke nove tokove prihoda, posebno kroz udvostručavanje poreza na račune hartija od vrednosti i povećanje PDV-a na određene proizvode.
Ovu akciju su pokrenula tri glavna belgijska sindikata, koji su u sukobu sa centralno-desničarskom vladom koju predvodi Bart de Vever.
