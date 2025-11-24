Slušaj vest

U Belgiji je danas počeo trodnevni nacionalni štrajk protiv društveno-ekonomskih reformi vlade koja je odlučna da poveća napore za obnovu javnih finansija.

Štrajk će biti u tri faze, a javni prevoz i železnica danas stupaju u štrajk, sa ograničavanjem i otkazivanjem nekoliko linija.

Za sutra se očekuje štrajk javne službe koja obuhvata obdaništa, škole, vladine kancelarije i bolnice, dok je u sredu planiran štrajk na nacionalnom nivou.

Trodnevni štrajk u Belgiji koji predvode sindikati počeo obustavom javnog prevoza i železnice Foto: Belga / ddp USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vlada Belgije je kasno sinoć postigla dogovor o višegodišnjem planu budžetske štednje.

Sporazum povećava nivo štednje u poređenju sa onim što je vladajuća koalicija planirala za početak 2025. godine i uključuje neke nove tokove prihoda, posebno kroz udvostručavanje poreza na račune hartija od vrednosti i povećanje PDV-a na određene proizvode.

Bart De Vever
Belgijski premijer Bart de Vever Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Ovu akciju su pokrenula tri glavna belgijska sindikata, koji su u sukobu sa centralno-desničarskom vladom koju predvodi Bart de Vever.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

