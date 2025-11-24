Slušaj vest

Izvozno-uvozna banka Amerike (Exim) najavila je kako će investirati 100 milijardi dolara kako bi ostvarila plan američkog predsednika Donalda Trampa za globalnu energetsku dominaciju, a fokus će biti i na Evropi.

Direktor banke srpskog porekla Džon Jovanović, koga je Tramp imenovao na ovu poziciju u septembru, rekao je za Fajnenšl tajms kako će vladina agencija finansirati napore za osiguranje američkih i savezničkih lanaca snabdevanja ključnim mineralima, nuklearnom energijom.

"Banka se vratila na velika vrata i otvorena je za poslovanje. Fokus bi bio na donošenju američkih energetskih 'molekula' u svaki kutak sveta i na rešavanju problema prevelikog oslanjanja Zapada na ključne lance snabdevanja mineralima koji više nisu fer", rekao je Jovanović.

Ova banka je samo jedna od agencija američke vlade koje je Bela kuća zadužila za podršku energetskim i mineralnim projektima u nastojanju da se razvije domaća industrija i ojačaju zapadni lanci snabdevanja.

Ranjivost robnih tokova naglo je izražena uvođenjem kineskih ograničenja izvoza retkih zemnih metala i magneta ove godine, kao i energetskom krizom u Evropi nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Jovanović je rekao da će među prvim poslovima banke biti garancija za kredit od četiri milijarde dolara za isporuke prirodnog gasa iz Egipta u okviru ugovora s njujorškom robnom grupom "Hartree Partners", kao i kredit od 1,25 milijardi dolara za gigantski rudnik bakra i zlata "Reko Diq" koji u Pakistanu razvija kompanija "Barrick Mining".