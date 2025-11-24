Slušaj vest

Američki i ukrajinski zvaničnici razgovaraju o mogućnosti dolaska predsednika Volodimira Zelenskog u SAD ove nedelje, u okviru napora predsednika Donalda Trampa da se postigne sporazum o Ukrajini do Dana zahvalnosti u četvrtak.

CBS njuz je to objavio pozivajući se na više američkih i ukrajinskih zvaničnika upoznatih sa razgovorima.

- Da li će se poseta Zelenskog i desiti zavisi od ishoda mirovnih pregovora koji su u nedelju počeli u Ženevi - rekli su zvaničnici.

Sam Tramp je rok opisao kao fleksibilan i rekao je novinarima u subotu da plan objavljen u medijima nije njegov konačni predlog.

Marko Rubio, državni sekretar SAD, nakon prvog dana sastanaka u Ženevi pohvalio je napredak u razgovorima sa grupom evropskih i ukrajinskih zvaničnika, ali je rekao da je potrebno obaviti još posla.

- Imamo veoma dobar napredak i krećemo se ka pravednom i trajnom miru - rekao je Andrij Jermak, šef kabineta Zelenskog, nakon sastanka sa Rubijom.

1/11 Vidi galeriju Delegacije SAD, Ukrajine i Evrope na razgovoru o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba u Ženevi Foto: Martial Trezzini/Keystone

Visoki zvaničnik Bele kuće kazao je američkoj televiziji da "trenutno nema konkretnih planova za posetu Zelenskog s obzirom na aktivnu diplomatiju koja je u toku, niti postoje zakazani razgovori sa Rusijom ili u njoj u ovom trenutku".

- Još jedan mogući ishod pregovora u Ženevi je da bi Den Driskol, sekretar za kopnenu vojsku u Pentagonu (koji se u Kijevu sastao sa Zelenskim), mogao da otputuje u Rusiju ili da se sastane sa ruskim zvaničnicima negde drugde - naveo je drugi američki zvaničnik za CBS News koji dodaje da su izvori rekli da još ništa nije zakazano.

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp i Zelenski ispred Bele kuće Foto: BONNIE CASH / UPI / Profimedia, Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Bryan Dozier/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Neimenovani izvor je rekao Rojtersu da bi Zelenski mogao da se sastati sa Trampom kako bi razgovarali o najosetljivijim pitanjima plana, kao što je teritorija.

BBC prenosi da je Zelenski upravo taj problem pomenuo u današnjem onlajn obraćanju švedskom parlamentu.

1/10 Vidi galeriju Donald Tramp Volodimir Zelenski Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP

On je kazao da je "glavni problem" u mirovnim pregovorima zahtev Putina za pravno priznanje teritorije koju je ruski predsednik "ukrao" od Ukrajine.

- Ovo bi prekršilo princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta - kazao je on poslanicima.

Volodimir Zelenski i Den Driskol Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia

Ukrajinski predsednik je insistirao na tome da se "granice ne mogu menjati silom".

1/10 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin, Printskrin društvene mreže