BLIŽI SE KRAJ, ZELENSKI IDE KOD TRAMPA, TIM PENTAGONA KOD PUTINA? Američki zvaničnici kažu da sve zavisi od pregovora u Ženevi, GLAVNI PROBLEM Putinova "krađa"!
Američki i ukrajinski zvaničnici razgovaraju o mogućnosti dolaska predsednika Volodimira Zelenskog u SAD ove nedelje, u okviru napora predsednika Donalda Trampa da se postigne sporazum o Ukrajini do Dana zahvalnosti u četvrtak.
CBS njuz je to objavio pozivajući se na više američkih i ukrajinskih zvaničnika upoznatih sa razgovorima.
- Da li će se poseta Zelenskog i desiti zavisi od ishoda mirovnih pregovora koji su u nedelju počeli u Ženevi - rekli su zvaničnici.
Sam Tramp je rok opisao kao fleksibilan i rekao je novinarima u subotu da plan objavljen u medijima nije njegov konačni predlog.
Marko Rubio, državni sekretar SAD, nakon prvog dana sastanaka u Ženevi pohvalio je napredak u razgovorima sa grupom evropskih i ukrajinskih zvaničnika, ali je rekao da je potrebno obaviti još posla.
- Imamo veoma dobar napredak i krećemo se ka pravednom i trajnom miru - rekao je Andrij Jermak, šef kabineta Zelenskog, nakon sastanka sa Rubijom.
Visoki zvaničnik Bele kuće kazao je američkoj televiziji da "trenutno nema konkretnih planova za posetu Zelenskog s obzirom na aktivnu diplomatiju koja je u toku, niti postoje zakazani razgovori sa Rusijom ili u njoj u ovom trenutku".
- Još jedan mogući ishod pregovora u Ženevi je da bi Den Driskol, sekretar za kopnenu vojsku u Pentagonu (koji se u Kijevu sastao sa Zelenskim), mogao da otputuje u Rusiju ili da se sastane sa ruskim zvaničnicima negde drugde - naveo je drugi američki zvaničnik za CBS News koji dodaje da su izvori rekli da još ništa nije zakazano.
Neimenovani izvor je rekao Rojtersu da bi Zelenski mogao da se sastati sa Trampom kako bi razgovarali o najosetljivijim pitanjima plana, kao što je teritorija.
BBC prenosi da je Zelenski upravo taj problem pomenuo u današnjem onlajn obraćanju švedskom parlamentu.
On je kazao da je "glavni problem" u mirovnim pregovorima zahtev Putina za pravno priznanje teritorije koju je ruski predsednik "ukrao" od Ukrajine.
- Ovo bi prekršilo princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta - kazao je on poslanicima.
Ukrajinski predsednik je insistirao na tome da se "granice ne mogu menjati silom".
- Nastavite pritisak na Rusiju. Rusija i dalje ubija ljude - zaključio je Zelenski.