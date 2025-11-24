Slušaj vest

Australijska krajnje desničarska senatorka Polin Hanson nosila je burku u parlamentu kao politički rekvizit u svom pokušaju da zabrani muslimansku odeću u javnosti, što je izazvalo optužbe za rasizam od strane muslimanskih senatora.

Hanson je obukla burku ubrzo nakon što joj je odbijeno da predloži zakon o zabrani burki i drugih pokrivala za celo lice na javnim mestima u Australiji.

Njen ulazak u Senat izazvao je erupciju besa, a postupak je obustavljen kada je Hanson odbila da je skine. Muslimanski poslanici su je optužili za „vređanje religije“.

Oštre reakcije muslimanskih senatora

„Ovo je rasistička senatorka koja pokazuje očigledan rasizam“, rekla je Mehrin Faruki, muslimanska senatorka Zelenih iz Novog Južnog Velsa.

Muslimanka Fatima Pejman, nezavisna senatorka iz države Zapadna Australija, nazvala je potez „sramotnim“.

I Peni Vong, liderka australijske levocentrične laburističke vlade u Senatu, kao i An Raston, zamenica lidera Senata za opozicionu koaliciju, osudile su postupke desničarske senatorke.

Vong ih je nazvala „nedostojnim člana australijskog Senata“ i podnela zahtev za suspenziju Hanson jer se nije skinula. Nakon što je Hanson odbila da ode, debate u Senatu su obustavljene.

Duga istorija kontroverznih stavova

Hanson, senatorka iz Kvinslenda, prvi put se istakla 1990-ih zbog svog snažnog protivljenja azijskoj imigraciji i tražiocima azila, i dugo se borila protiv islamskog oblačenja tokom svoje parlamentarne karijere.

