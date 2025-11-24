Slušaj vest

Težak tramvajski udes potresao je Cirih u petak uveče: 17-godišnji Nils R, učenik iz Erlenbaha, završio je ispod nekoliko tona teškog tramvaja i preživeo. Njegova priča, ispričana iz bolničkog kreveta, zvuči kao scenario za film.

Tinejdžer je sa grupom prijatelja bio u blizini stanice Štadelhofen u Cirihu oko 22 časa, kada je začuo vikanje: "Pazi, ide tramvaj!". Pomislio je da se upozorenje odnosi na nekog drugog.

- Okrenuo sam se da vidim ko je u opasnosti i onda sam ugledao tramvaj. Bilo je prekasno - ispričao je ovaj tinejdžer iz bolnice za švajcarski "Blick".

Tramvaj ga je udario punom snagom.

Svedoci opisuju da je na mesto saobraćajne nesreće stiglo "pola grada": policija, vatrogasci, hitna pomoć.

- Bilo je jezivo. Toliko ljudi, toliko rotacionih svetala - rekla je žena koja se našla na mestu nesreće.

Oko 23 sata spasioci su uspeli da izvuku Nilsa ispod tramvaja.

Nils je preživeo udes, ali se borio da ostane svestan:

- Osetio sam udar, i onda me je na kratko probudio prijatelj. Pet minuta kasnije opet sam pao u nesvest i sledeće čega se sećam je jutro u bolnici.

Tinejdžer deluje iscrpljeno, ali vedro: "Naravno da me boli, ali u suštini sam dobro."

Najstrašnije mu je bilo ono što je osećao dok je ležao ispod tramvaja:

- Pitao sam se da li je ovo san… ali sam osećao noge, i tad sam znao da ću preživeti.

Njegov otac Stefan kaže da su lekari šokirani da je prošao "samo" sa slomljenim nosom, slomljenom nogom i brojnim posekotinama po telu.

- Tramvaj ga je verovatno vukao oko 30 metara - kaže otac.

Nilsovi prijatelji su ga locirali preko aplikacije na telefonu i tako praktično spasili život.

- Da ga nisu aktivno tražili, niko ga ne bi našao u toj uskoj pukotini - rekao je komandant vatrogasaca.

Uprkos teškom iskustvu, mladić je poslao poruku svedocima:

- Žao mi je što ste morali da vidite nesreću. Ali biću dobro.