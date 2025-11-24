Slušaj vest

Nikolas Ramzajer (32), predsednik Ženevskog centra za neutralnost i švajcarski političar, boravio je nedavno u Srbiji na Beogradskom bezbednosnom forumu, gde je je na okruglom stolu učestvovao u raspravi kako švajcarska neutralnost može pomoći pomirenju i institucionalnom razvoju na Zapadnom Balkanu.

Na osnovu vašeg diplomatskog iskustva u Beogradu, koja je najvrednija i najrealističnija lekcija iz švajcarskog modela koja može pomoći obnovi poverenja i institucionalne otpornosti u tako polarizovanom okruženju?

"Ako treba da izdvojim jednu lekciju iz Švajcarske, to je naša kultura predvidivosti. Ne pravimo velike revolucije. Krećemo se korak po korak, kroz male, postepene promene u dobrom smeru. Tako se Švajcarska razvijala više od šest vekova - kroz kontinuitet, dugoročno razmišljanje i postepena poboljšanja koja se sabiraju", rekao je Ramzajer za Kurir.

U današnjem napetom geopolitičkom kontekstu, kako švajcarska aktivna neutralnost može da ostane verodostojna i služi kao praktičan instrument bezbednosti i rešavanja konflikata, umesto da se shvata kao puka neusklađenost ili izolacija?

"Najpre, želim da kažem da sam, kada sam se vratio u Švajcarsku posle godina provedenih u inostranstvu, shvatio koliko se naše strateško okruženje promenilo. Stabilnost koju smo uzimali zdravo za gotovo više nije sigurna. Osnovao sam 'Ženevski centar za neutralnost' da bih temu neutralnosti vratio u centar javne debate i, pre svega, da bismo odredili kakvu neutralnost želimo, kako je prilagoditi realnosti na demokratski i transparentan način i razumeti koji je najbolji pravac kojim naša zemlja može da ide", rekao je Ramzajer i dodao:

"Za mene švajcarska neutralnost nije pasivan stav. To je aktivna odgovornost koja zahteva kompetenciju, hrabrost i posvećenost. U svetu u kojem se poverenje između geopolitičkih blokova urušava, samo se nekoliko zemalja i dalje smatra verodostojnim, predvidivim i korisnim. Ako želimo da doprinesemo miru, uveren sam da moramo ojačati tri ključna elementa našeg modela: pravu nezavisnost u donošenju odluka, snažnu i raznovrsnu ekonomiju, i prepoznatu sposobnost da razgovaramo sa svima bez mogućnosti da nas iko manipuliše."

Važno je da u polarizovanoj Evropi neke države mogu da budu domaćini pregovora

Kako izostanak Švajcarske iz NATO jača njenu bezbednost i kredibilitet kao posrednika i kako održavate tu poziciju uprkos pritiscima za dublju zapadnu bezbednosnu integraciju?

"Činjenica da Švajcarska nije u NATO jača našu bezbednost upravo zato što čuva našu ulogu pouzdanog partnera koji nije deo nijednog vojnog bloka. Usko sarađujemo sa NATO i Evropskom unijom tamo gde je to korisno za našu i bezbednost naših suseda - preko Partnerstva za mir, sprovođenja sankcija, razmene obaveštajnih podataka - ali održavamo stratešku distancu koja nam omogućava da budemo posrednici, a ne strana u konfliktu."

"U polarizovanoj Evropi važno je da bar nekoliko država može da bude domaćin pregovorima, da gradi mostove i smanjuje rizike. Švajcarska mora ostati jasno povezana sa Zapadom, ali mora zadržati dovoljno nezavisnosti da bi ostala kredibilni neutralni akter. Svaka država bira sopstveni put i nikada ne bih davao savete, ali verujem da su uravnotežena partnerstva uvek prednost - uključujući i za Srbiju. Srbija je evropska i hrišćanska zemlja, ali kroz svoju istoriju i reputaciju ima odlične veze i sa Azijom i sa Bliskim istokom — to je prednost, a ne mana!"

Švajcarska i Srbija su otporne iz više razloga, zajedno mogu da napreduju

Nakon službe u švajcarskoj diplomatiji, vratili ste se porodičnom biznisu i nacionalnoj politici. Kako su godine u diplomatiji, posebno u kompleksnom okruženju poput Beograda, oblikovale vaš pogled na prioritete bezbednosti Švajcarske i uticale na vašu političku agendu u Ženevi?

"Godine u diplomatiji, posebno u Beogradu, naučile su me koliko je svet složen i koliko stabilnost može biti krhka. Ojačale su važnost slušanja, razumevanja različitih kultura i izbegavanja moralnih presuda. Za zemlje poput Švajcarske i Srbije, otpornost dolazi iz raznovrsnih ekonomskih partnerstava i iz toga da se ne propusti tehnološka tranzicija."

"Ovo iskustvo me je uverilo da neutralnost i stabilnost nisu apstraktni pojmovi, već svakodnevne prakse u bezbednosti, ekonomskoj politici i spoljnoj politici. Kada sam se vratio u porodični biznis i u politiku Ženeve, poneo sam ovo razmišljanje sa sobom. Za mene nacionalna bezbednost uključuje otpornu infrastrukturu, snažan privatni sektor, predvidiva pravila i spoljnu politiku koja drži Švajcarsku korisnom za mnoge partnere. Verujem da to važi i za Srbiju."

Foto: Privatna arhiva

Kao matematičar, bili ste suosnivač 'Ženevskog centra za neutralnost', koji se bavi digitalnom neutralnošću. Kako je definišete i kako Švajcarska, kao neutralna država, može da uspostavi globalne standarde ili digitalne dobre usluge kako internet i upravljanje veštačkom inteligencijom ne bi postali politizovana sredstva u sukobu velikih sila?

"Najpre, svet se brzo preselio u digitalnu sferu i moramo preneti naše vrednosti u nju. Digitalna neutralnost znači da ključna digitalna infrastruktura društva nikada ne sme postati instrument geopolitičkog pritiska. To zahteva kontrolu nad sopstvenim podacima, otpornu infrastrukturu i softver koji razumemo i kojem možemo da verujemo. Tehnologija nije apolitična, ali određena osnovna pravila moraju važiti za sve. Švajcarska može doprineti time što će: biti domaćin pouzdane infrastrukture, promovisati interoperabilne standarde, nuditi prostor gde se države, kompanije i istraživači mogu dogovoriti o minimalnim garancijama - od bezbednih data prostora do transparentnih prekograničnih procedura. Da bismo to postigli, moramo privući talente i jačati saradnju između inovacionih ekosistema. Švajcarska, sa EPFL-om, Trust Valley-jem i ciriškim tehnološkim klasterom, i Srbija, sa BIO4 inicijativom i brzo rastućom startup scenom, imaju mnogo toga da dobiju radeći bliže zajedno", istakao je on.

Za svaku neutralnu državu ključna komponenta je poverenje

Beogradska bezbednosna konferencija bavila se hibridnim pretnjama. Na osnovu vašeg iskustva u visokorizičnim okruženjima, koje mere bi neutralna država poput Švajcarske trebalo da prioritetno sprovede da bi zaštitila svoju ključnu infrastrukturu i demokratske procese od sajber-špijunaže i dezinformacija?

"Za svaku neutralnu državu ključna komponenta je poverenje. Moramo biti viđeni kao pošteni, pouzdani i predvidivi. Hibridne pretnje direktno potkopavaju tu osnovu. Da bismo se zaštitili, moramo se usredsrediti na tri stvari. Pod jedan, ojačati ključnu infrastrukturu - od energetskih i digitalnih sistema do telekomunikacija - uz jasnu odgovornost, redovne stres-testove i, kad god je moguće, nacionalnu kontrolu nad ključnim slojevima poput administrativnog softvera i podataka. Ovo uključuje i podršku kvalitetnom informacionom ekosistemu."

Foto: Privatna arhiva

"Moraju se ojačati sajber kapaciteti u javnom i privatnom sektoru, jer se većina ključne infrastrukture nalazi u privatnom vlasništvu i ranjivosti često nastaju izvan same države."

"Unaprediti 'informacioni imunitet' društva kroz bolju medijsku pismenost, transparentnost političkog oglašavanja i brzu, činjenicama zasnovanu komunikaciju vlasti. Ovo je možda najteže, ali najvažnije za dugoročnu otpornost. Neutralnost nas ne štiti od sajber-špijunaže ili dezinformacija. Naprotiv, zato što razgovaramo sa svima, moramo biti još pažljiviji. Naš odgovor mora biti više kompetencije, ne više straha."

Na okruglom stolu Beogradske bezbednosne konferencije raspravljalo se o tome kako švajcarska neutralnost može pomoći pomirenju i institucionalnom razvoju na Zapadnom Balkanu. Na osnovu vašeg diplomatskog iskustva u Beogradu, koja je najvrednija i najrealističnija lekcija iz švajcarskog modela koja može pomoći obnovi poverenja i institucionalne otpornosti u tako polarizovanom okruženju?

"Na Balkanu, gde su očekivanja i pritisci često intenzivni, ponekad i revolucionarni, verujem da ovaj postepen i smiren pristup može biti veoma koristan. Prava stabilnost dolazi iz umerenog, održivog napretka, a ne iz naglih promena. Kada su promene predvidive i inkluzivne, poverenje raste, a društva postaju otpornija", zaključio je Ramzajer.