Civilna odbrana u Pojasu Gaze saopštila je danas da su tri osobe poginule u izraelskim napadima na palestinsku teritoriju od rano jutros.

"Tri mučenika su prebačena u bolnicu nakon što su ubijena izraelskom vatrom", rekao je za AFP Mahmud Basal, portparol organizacije za prvu pomoć povezane sa Hamasom.

"Dvojica su ubijena izraelskim napadom drona u gradu Bani Suhaila, istočno od Kan Junisa, a druga tenkovskom granatom u naselju Al Tufah u gradu Gaze", dodao je Basal.

Izraelska vojska saopštila je da su tri "terorista" dva puta prešla Žutu liniju danas u oblasti Han Junisa na jugu i da su ih njene snage "pogodile dok su se približavali pripadnicima snaga".

Bolnica Naser u Kan Junisu potvrdila je da je primila dva tela i tri povređene osobe, od kojih je jedna u kritičnom stanju.

Mohamed Abu Salmija, direktor bolnice Al Šifa u gradu Gazi, potvrdio je jednu smrt i lečenje nekoliko povređenih nakon što je izraelski tenk ispalio granate na naselje Al Tufah, severoistočno od grada.

Foto: ATEF SAFADI/EPA

"Okupacioni avioni (Izrael) izvršili su nekoliko vazdušnih napada jutros na područja jugoistočno od Han Junisa i u Rafi, na jugu", rekao je za AFP izvor iz bezbednosnih snaga u Ministarstvu unutrašnjih poslova Gaze kojim upravlja palestinski pokret Hamas.

S obzirom na ograničenja koja je Izrael, koji opseda Pojas Gaze, nametnuo medijima, i teškoće pristupa na terenu, AFP nije u mogućnosti da iz nezavisnih izvora proveri broj žrtava i tvrdnje različitih strana.

Delegacija Hamasa stigla je u Kairo u nedelju uveče na razgovore o drugoj fazi prekida vatre u Gazi.

Sporazum postignut uz posredovanje SAD, koji je stupio na snagu na palestinskoj teritoriji 10. oktobra, doneo je relativan povratak smirenosti između Izraela i islamističkog pokreta nakon dve godine rata.

Od prošle nedelje dve strane se međusobno optužuju za kršenje primirja, što izaziva zabrinutost oko nastavka mirovnog plana.