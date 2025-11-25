CIVILNA ODBRANA POJASA GAZE: Tri osobe ubijene u izraelskim napadima
Civilna odbrana u Pojasu Gaze saopštila je danas da su tri osobe poginule u izraelskim napadima na palestinsku teritoriju od rano jutros.
"Tri mučenika su prebačena u bolnicu nakon što su ubijena izraelskom vatrom", rekao je za AFP Mahmud Basal, portparol organizacije za prvu pomoć povezane sa Hamasom.
"Dvojica su ubijena izraelskim napadom drona u gradu Bani Suhaila, istočno od Kan Junisa, a druga tenkovskom granatom u naselju Al Tufah u gradu Gaze", dodao je Basal.
Izraelska vojska saopštila je da su tri "terorista" dva puta prešla Žutu liniju danas u oblasti Han Junisa na jugu i da su ih njene snage "pogodile dok su se približavali pripadnicima snaga".
Bolnica Naser u Kan Junisu potvrdila je da je primila dva tela i tri povređene osobe, od kojih je jedna u kritičnom stanju.
Mohamed Abu Salmija, direktor bolnice Al Šifa u gradu Gazi, potvrdio je jednu smrt i lečenje nekoliko povređenih nakon što je izraelski tenk ispalio granate na naselje Al Tufah, severoistočno od grada.
"Okupacioni avioni (Izrael) izvršili su nekoliko vazdušnih napada jutros na područja jugoistočno od Han Junisa i u Rafi, na jugu", rekao je za AFP izvor iz bezbednosnih snaga u Ministarstvu unutrašnjih poslova Gaze kojim upravlja palestinski pokret Hamas.
S obzirom na ograničenja koja je Izrael, koji opseda Pojas Gaze, nametnuo medijima, i teškoće pristupa na terenu, AFP nije u mogućnosti da iz nezavisnih izvora proveri broj žrtava i tvrdnje različitih strana.
Delegacija Hamasa stigla je u Kairo u nedelju uveče na razgovore o drugoj fazi prekida vatre u Gazi.
Sporazum postignut uz posredovanje SAD, koji je stupio na snagu na palestinskoj teritoriji 10. oktobra, doneo je relativan povratak smirenosti između Izraela i islamističkog pokreta nakon dve godine rata.
Od prošle nedelje dve strane se međusobno optužuju za kršenje primirja, što izaziva zabrinutost oko nastavka mirovnog plana.
(Kurir.rs/Beta-AFP)