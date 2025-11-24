Slušaj vest

Vašington je izneo mirovni plan za Ukrajinu, na to je Evropa odgovorila kontraplanom, u međuvremenu Amerikanci svoj plan dorađuju. Teško je razumeti šta je od svega toga primenjivo, jedino što je sigurno da rat i dalje traje i to nesmanjenom žestinom.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su politikolog Vladimir Kljajić, kao i pukovnik Srbobran Radić.

Vladimir Kljajić Foto: Kurir Televizija

Kljajić: Zelenski ima pritisak sa zapada i od strane građana

Kljajić ističe da plan koji stiže iz Vašingtona svakako nije najpovoljniji po Ukrajinu:

- Postoji opasnost da Evropa ne prihvati plan, ali mislim da do toga neće doći. Insistiraće da se i Ukrajina uključi u pregovore, što za vikend vidimo i u Ženevi. EU i Velika Britanija, koja je takođe deo koalicije zapadnih država koja nije bila uključena u plan Vašingtona, vidi se da ima ustupaka za Moskvu. Optimističan sam da će doći do plana - kaže Kljajić.

On dodaje da Rusija mora da bude konstruktivnija i prihvati određene stvari:

- Rusija do sada nije pokazivala konstruktivnost, a plan koji je dao Vašington je najbolja osnova. Ovo svakako nije dobar plan za Ukrajinu jer se krši njen integritet i ogrnaičava se suverenoj državi koliko će imati svojih vojnika. To je do sada bilo nedopustivo, a videćemo da li će prihvatiti kompromis. Ukrajina je u teškoj situaciji, gubici su veliki, ima dezertera, preko milion ljudi je ubijeno ili ranjeno tokom ovog rata koji traje 4 godine. Predviđa se da je 10 miliona ljudi, četvrtina stanovništva, napustila Ukrajinu. Rusija takođe ima gubitke, ali je mnogo veća država pa je i tolerancija veća. Ovaj rat može mnogo duže da traje, a ukrajinski predsednik ima pritisak sa zapada, ali i od građana - kaže Kljajić.

Kljajić navodi i da ruska strana pokazuje da je zainteresovana za mir:

- Rusija nije bila zainteresvoana za mir ove četiri godine, ali vidi se da je i ona iscrpljena, imajući u vidu da su dronovi naneli mnogo štete energetskom sektoru i zabranili su izvoz nafte do kraja godine, što će se verovatno produžiti i na sledeću. Ruska ekonomija je takođe usporila, pa i sankcije utiču na to da Rusija ima sve težu mogućnost da izvozi naftu, a moraće i da podigne poreze - kaže Kljajić.

Foto: Kurir Televizija

Radić: Kada počnu da udaraju granate, politike više nema

Radić kaže da kada dođe do oružanog sukoba, onda se problem rešava na bojnom polju, i politike tu više nema:

- Kada počnu da udaraju granate i bombe imate skroz drugi način razmišljanja kako da organizujete sredstva. Rat će se sigurno završiti kada Rusija ostvari svoje ciljeve koje je zacrtala. Oni nisu ušli u rat jer im je do rata, već da bi zaštitili svoje stanovništvo. Prvi i glavni generator sukoba su bili SAD, nosioci NATO-a. Pokušavaju da se vrate na poziciju broj 1, što je nemoguće. Naravno da će SAD sarađivati sa Rusijom i Kinom u granicama u kojima im odgovara. Aljaska je bila odskačna daska za sublimiranje zajedničkih interesa velikih sila. Jedna je politika koja se vodi javno, a druga je ona koja se vodi tajno - kaže Radić.

On dodaje da je Rusija pre četiri godine krenula u sukob, što daje karakter ozbiljnog rata:

- Država je prešla na ratnu infrastrukturu i proizvodnju, p ai takvo ponašanje. Rusija dnevno generiše na hiljade projektila, da neko predviđa kako će na liniji frotna doći do zamrzavanja sukoba, to ne ide. To bi moglo da se desi na Balkanu, ali u velikim silama ne - kaže Radić.

