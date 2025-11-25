Slušaj vest

Ljudska prava rizikuju da budu prve žrtve primene generativne veštačke inteligencije (AI), izjavio je danas Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk, upozoravajući na "monstruozni" potencijal takvih sistema koje koriste tehnološki giganti.

"Generativna AI ima ogroman potencijal, ali njena eksploatacija u čisto političke ili ekonomske svrhe može manipulisati, iskriviti i skrenuti pažnju", rekao je Tirk na sastanku u Ženevi naglašavajući da "bez adekvatnih mera zaštite i propisa, sistemi AI mogu da se pretvore u moderno Frankenštajnovo čudovište".

Generativna veštačka inteligencija je oblik veštačke inteligencije koji stvara nove sadržaje: tekst, slike, zvuk, video ili kod, na osnovu podataka na kojima je trenirana, često imitirajući stil i strukturu ljudskog stvaralaštva, poput modernih AI modela koje ljudi koriste svakodnevno, sve češće.

Folker Tirk Foto: EPA/Martial Trezzini

"Trenutni poslovni model platformi društvenih medija već podstiče polarizaciju, ekstremizam i isključivost. Mnoge zemlje se bore da obuzdaju taj fenomen. Dok generativna AI nosi 'ogromno obećanje', ljudska prava bi mogla da budu njene prve 'žrtve''', upozorio je Tirk.

Upotreba te tehnologije "u isključivo političke ili ekonomske svrhe" predstavlja pretnju za "nekoliko vrsta ljudskih prava, uključujući pravo na privatnost, političko učešće, slobodu izražavanja i pravo na rad".

Visoki komesar je upozorio da te pretnje mogu da dovedu do nepredvidljivih posledica i dodao da vlade treba da se ujedine da bi sprečile takav scenario.

On je istakao još jednu pretnju koju predstavlja sve veća koncentracija korporativne moći i "masovno akumuliranje ličnog i korporativnog bogatstva u rukama malog broja aktera".

"U nekim slučajevima, to prevazilazi ekonomsku težinu čitavih zemalja", ocenio je Tirk i dodao da kada "moć nije ograničena zakonom, to može dovesti do zloupotrebe i porobljavanja".