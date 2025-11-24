"POTREBNO MNOGO VIŠE DA BI SE POSTIGAO PRAVI MIR SA RUSIJOM" Zelenski kaže da su zajedno s Amerikancima u razgovore "uključili izuzetno osetljive tačke"
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozdravio je danas napredak posle razgovora u Ženevi između zvaničnika SAD, Ukrajine i Evrope, ali je naglasio da je potrebno "mnogo više da bi se postigao pravi mir sa Rusijom".
Sastanak evropskih lidera o Ukrajini biće održan danas u glavnom gradu Angole, pre samita EU-Afrika.
Razgovori u Ženevi bili su zasnovani na planu od 28 tačaka američkog predsednika Donalda Trampa, za koji se smatra da je povoljniji za Moskvu, a čiji je cilj okončanje sukoba koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu pre gotovo četiri godine.
"U koordiniciji sa američkom stranom, uspeli smo da uključimo izuzetno osetljive tačke. To su važni koraci, ali da bi se postigao pravi mir, potrebno je mnogo više", rekao je Zelenski tokom virtuelne konferencije u Švedskoj.
Ukrajinski predsednik je pozdravio mere, uključujući potpuno oslobađanje svih ukrajinskih zatvorenika po formuli "svi za sve" i civila, kao i povratak "sve ukrajinske dece koju je otela Rusija".
"Naravno, svi nastavljamo da radimo sa našim partnerima, posebno sa SAD, i da tražimo kompromise koji nas jačaju, a ne oslabljuju", dodao je ukrajinski predsednik, rekavši da se njegova zemlja nalazi u "kritičnom trenutku".
Kremlj je sa svoje strane danas saopštio da nije dobio nikakve informacije posle razgovora u Ženevi, dodajući, međutim, da je svestan da su napravljene modifikacije američkog predloga.
Prvobitni tekst, koji je pohvalio ruski predsednik Vladimir Putin, uključivao je nekoliko ključnih zahteva Moskve, kao što je ustupanje ukrajinskih teritorija, što je izazvalo strah u Kijevu od prisilne kapitulacije.
Posle konsultacija u Ženevi između Vašingtona i Kijeva, obe strane su u nedelju uveče potvrdile da "budući sporazum o miru mora u potpunosti da poštuje suverenitet Ukrajine".
Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je u nedelju da je veoma optimističan u pogledu mogućnosti postizanja sporazuma, iako ostaje mnogo nepoznanica.
Tramp je prvobitno dao Zelenskom rok do 27. novembra da odgovori na njegov plan, a kasnije je pojasnio da njegov plan neće biti "konačna ponuda".
