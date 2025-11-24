RAZGOVARALI ERDOGAN I PUTIN: Evo šta su rekli o mirovnim pregovorima za Ukrajinu (FOTO)
Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa svojim turskim kolegom, Redžepom Tajipom Erdoganom, o ukrajinskom sukobu, američkim predlozima za rešenje i bilateralnoj agendi.
„Održana je razmena mišljenja o situaciji oko Ukrajine , uključujući i u kontekstu američkih predloga za mirno rešenje“, saopštila je pres-služba Kremlja.
Putin je napomenuo da su američki predlozi , kako ih je Moskva pregledala, u skladu sa razgovorima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na Aljasci 15. avgusta. Izjavio je da bi američki plan, u principu, mogao da bude osnova za konačno mirovno rešenje.
Erdogan je, sa svoje strane, izrazio nameru da olakša proces pregovora i spremnost da obezbedi istanbulsku platformu. Strane su se složile da intenziviraju rusko-turske kontakte u mirovnom procesu na različitim nivoima. Pored toga, turski lider je podelio svoje utiske o poseti samitu G20 u Johanesburgu i sastancima sa šefovima država G20.
U kontekstu bilateralnih odnosa, predsednici su razgovarali o saradnji sa akcentom na proširenje trgovinskih i investicionih veza i realizaciju energetskih projekata.
