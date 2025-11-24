Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa svojim turskim kolegom, Redžepom Tajipom Erdoganom, o ukrajinskom sukobu, američkim predlozima za rešenje i bilateralnoj agendi.

„Održana je razmena mišljenja o situaciji oko Ukrajine , uključujući i u kontekstu američkih predloga za mirno rešenje“, saopštila je pres-služba Kremlja.

Delegacije SAD, Ukrajine i Evrope na razgovoru o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba u Ženevi Foto: Martial Trezzini/Keystone

Putin je napomenuo da su američki predlozi , kako ih je Moskva pregledala, u skladu sa razgovorima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na Aljasci 15. avgusta. Izjavio je da bi američki plan, u principu, mogao da bude osnova za konačno mirovno rešenje.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan Foto: EPA Necati Savas, AP Achmad Ibrahim, EPA Turkish Presidential Press Off

Erdogan je, sa svoje strane, izrazio nameru da olakša proces pregovora i spremnost da obezbedi istanbulsku platformu. Strane su se složile da intenziviraju rusko-turske kontakte u mirovnom procesu na različitim nivoima. Pored toga, turski lider je podelio svoje utiske o poseti samitu G20 u Johanesburgu i sastancima sa šefovima država G20.

U kontekstu bilateralnih odnosa, predsednici su razgovarali o saradnji sa akcentom na proširenje trgovinskih i investicionih veza i realizaciju energetskih projekata.

(Kurir.r/RIA.ru/Prenela: M. V.)

