„Održana je razmena mišljenja o situaciji oko Ukrajine , uključujući i u kontekstu američkih predloga za mirno rešenje“, saopštila je pres-služba Kremlja.

Putin je napomenuo da su američki predlozi , kako ih je Moskva pregledala, u skladu sa razgovorima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na Aljasci 15. avgusta. Izjavio je da bi američki plan, u principu, mogao da bude osnova za konačno mirovno rešenje.

Erdogan je, sa svoje strane, izrazio nameru da olakša proces pregovora i spremnost da obezbedi istanbulsku platformu. Strane su se složile da intenziviraju rusko-turske kontakte u mirovnom procesu na različitim nivoima. Pored toga, turski lider je podelio svoje utiske o poseti samitu G20 u Johanesburgu i sastancima sa šefovima država G20.