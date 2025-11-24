Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upravo je rekao da se ukrajinska delegacija vraća iz Ženeve u Kijev.

Ukrajinska delegacija boravila je u Švajcarskoj, gde je razgovarala sa američkom delegacijom, kao i sa evropskim saveznicima, o mogućem mirovnom rešenju sukoba sa Rusijom.

Zelenski je na Telegramu naveo da sada od njih čeka "pun izveštaj" o napretku u pregovorima, što će biti više poznato večeras.

Predsednik Ukrajine je dodao i da će odlučiti o narednim koracima i tajmingu poteza kada bude dobio informacije.

Foto: Martial Trezzini/Keystone

"Razgovarao sam sa premijerom Norveške, Jonasom Sterom. Razgovarali smo o diplomatskoj situaciji i bilateralnoj saradnji. Hvala na savetima i podršci – Norveška, kao i uvek, pomaže. Rekao sam premijeru o prvim rezultatima rada savjetnika u Ženevi. Sada se naša delegacija vraća kući, a ja očekujem potpun izveštaj večeras o toku pregovora u Ženevi i ključnim akcentima partnera. Na osnovu izveštaja ćemo odlučiti o narednim koracima i vremenskom okviru. Nastavićemo koordinaciju sa Evropom i drugim partnerima. Očekujemo postizanje potrebnih rezultata i zahvalan sam svima koji stoje uz Ukrajinu", rekao je Zelenski.

Sumirajući razgovore u Ženevi, ali bez izveštaja koji čeka, Zelenski je naglasio da je potrebno "mnogo više da bi se postigao pravi mir sa Rusijom".

O američkom planu za rešavanje konflikta izjasnio se i Kremlj.

Američku delegaciju predvodili su državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Trampa, Stiv Vitkof.