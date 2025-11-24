Slušaj vest

Ukrajina i SAD su se složile oko većine odredbi u predloženom mirovnom planu SAD, dok su politički najosetljivija pitanja – uključujući teritorijalni status i pristupanje Ukrajine NATO-u – izdvojena za direktnu diskusiju između predsednika Volodimira Zelenskog i Donalda Trampa.

Prema RBC-Ukrajina, ukrajinska i američka delegacija postigle su delimični sporazum tokom razgovora u Kijevu i Ženevi, gde su pregovarači takođe uspeli da prilagode značajan broj ranije spornih stavki. Među revidiranim bili su predlozi koji se odnose na veličinu ukrajinskih oružanih snaga, kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporožje, format razmene zarobljenika i povratak osuđenih pritvorenika.

Međutim, dva ključna pitanja su namerno „izvučena iz zagrada“ i preneta na predsednički nivo: pitanje teritorija i predloženo ustavno učvršćivanje nepristupanja Ukrajine NATO-u.

Američki pregovarači su takođe navodno upozorili da dinamika bojišta nije u korist Kijeva. Jedan izvor je rekao da američka strana veruje da će „naredni meseci biti kritični“ i da bi Ukrajina na kraju mogla da izgubi Donjecku oblast u roku od godinu dana ako situacija ostane nepromenjena.

Dodatni bezbednosni okvir po uzoru na Član 5 NATO-a

Međutim, američka delegacija je stigla ne samo sa mirovnim planom od 28 tačaka, već i sa dodatnim dokumentom – okvirnim sporazumom o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, po uzoru na principe Člana 5 NATO-a.

Tekst navodi tri osnovne odredbe: da u slučaju ponovnog ruskog napada, predsednik SAD može rasporediti vojne snage, pružiti obaveštajnu i logističku podršku, kao i preduzeti ekonomske i diplomatske mere koje smatra prikladnim; da će članice NATO-a, zajedno sa Francuskom, Ujedinjenim Kraljevstvom, Nemačkom, Poljskom i Finskom, delovati u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama; i da će sporazum ostati na snazi 10 godina, sa mogućnošću produženja.

Šta ostaje sporno?

Iako je postignut napredak u operativnim elementima, neke odredbe u originalnom nacrtu ostaju veoma kontroverzne. To uključuje predloge za smanjenje ukrajinskih oružanih snaga na 600.000 ljudi i stavljanje nuklearne elektrane Zaporožje pod međunarodni nadzor, sa električnom energijom koja se podjednako raspoređuje između Ukrajine i Rusije.

Teritorijalna pitanja – uključujući budućnost okupiranih područja – odložena su zbog direktnih razgovora između Zelenskog i Trampa, sastanka koji bi se mogao održati u roku od nekoliko dana, iako datum još nije formalno potvrđen, izvestio je RBC-Ukrajina.

„Najproduktivnija“ runda razgovora

Nakon sastanka u Ženevi, obe strane su potvrdile napredak. Američka i ukrajinska delegacija pripremile su ono što je opisano kao „ažurirani i revidirani okvirni dokument o miru“.

Državni sekretar SAD Marko Rubio nazvao je razgovore „možda najproduktivnijim u celom ovom procesu“, dok su ukrajinski zvaničnici slično okarakterisali dijalog kao „veoma produktivan“.

Zajedničko saopštenje potvrdilo je da budući sporazum mora „u potpunosti poštovati suverenitet Ukrajine i osigurati održivi i pravedan mir“, a konačne odluke doneće predsednici obe zemlje.

Zelenski poziva na jedinstvo dok se mirovni pregovori intenziviraju

Ubrzanje mirovnog procesa poklopilo se sa teškim unutrašnjim političkim turbulencijama u Ukrajini. „Moramo se sabrati. Prestati sa prepirkama. Prestati sa političkim igrama“, rekao je predsednik Volodimir Zelenski u obraćanju 21. novembra, sumirajući ono što je opisao kao dve najnapetije nedelje u poslednje vreme.

Skandal sa Mindičem, kontroverzni snimci NABU-a, smene u vladi poznatih ličnosti i rastuće nezadovoljstvo unutar vladajuće frakcije privremeno su potisnuli rat sa vrha javne agende. Istovremeno, Donald Tramp je „sa neviđenom odlučnošću preuzeo zadatak posredovanja u miru između Ukrajine i Rusije“, dok su se unutrašnji nemiri i spoljni pritisak spojili.



