"OVO JE SRAMOTA, NIKO OD NAS NEĆE PRIHVATITI MIROVNI PREDLOG SAD!": Ukrajinski vojnici sa fronta ljutito reagovali na Trampov predlog rešenja
Vojnici sa prve linije u Ukrajini reagovali su na nacrt američkih mirovnih predloga mešavinom prkosa, ljutnje i rezignacije.
BBC je razgovarao sa nekoliko vojnika njih koji su stavove poslali putem društvenih mreža i mejla, u vezi sa originalnim američkim planom.
Od tada američki i ukrajinski pregovarači rade na izmenama predloga i nastaviće razgovore.
Od originalnog američkog plana, Jaroslav sa istoka Ukrajine kaže da "je loš i da ga niko ga neće podržati“, dok je vojni bolničar s pozivnim imenom Šucer odbacio plan kao "apsolutno sramotan nacrt mirovnog plana, koji nije vredan pažnje".
Vojnik s nadimkom Zmija rekao je: "Vreme je da se barem za nešto dogovorimo".
Odricanje teritorije
SAD su predstavile nacrt mirovnog predloga u trenutku kada Rusija ostvaruje značajne pomake na bojnom polju. Samo u proteklom mesecu Ukrajina je izgubila dodatnih 450 kvadratnih kilometara u korist Rusije.
Kijev i dalje kontroliše oko 15 odsto regiona Donbas, istočnog dela Ukrajine koji obuhvata oblasti Lugansk i Donjeck. Međutim, originalni američki plan predlaže da Ukrajina odustane od celog regiona u korist Rusije – čak i delova koje je uspešno branila gotovo četiri godine rata punog obima.
"Neka ga uzmu. Praktično više nema nikoga u gradovima i selima… Ne borimo se za ljude, već za zemlju, dok gubimo još više ljudi", rekao je Zmija.
Andrij, oficir u Generalštabu Ukrajine, kaže da je ono što se predlaže za Lugansk i Donjeck "bolno i teško", ali sugeriše da zemlja "možda nema drugog izbora".
Ukrajina brani region još od 2014. godine, kada je Rusija pripojila Krim, a njene paravojne snage zauzele delove Donbasa.
"Možda ne želimo da ga predamo, ali nećemo moći da ga zadržimo vojnom silom i resursima", kaže Andrij.
Istočna Ukrajina bila je poprište najtežih borbi u ovom ratu, a Ukrajina je izgubila desetine hiljada vojnika braneći taj region.
Matros, koji se bori još od 2018. godine, rekao je da bi predaja Donbasa "poništila sve - sve napore oružanih snaga".
"Ona bi zanemarila živote poginulih vojnika i civila", dodao je.
Prisutnost stranih trupa
Ali Jevhen, operater drona sa istoka Ukrajine, smatra da je prisustvo stranih trupa u zemlji važna bezbednosna garancija. Velika Britanija i Francuska predvode napore da se formira "snaga za osiguranje" u slučaju primirja, kroz "Koaliciju voljnih".
"Sviđa mi se britanski plan da trupe budu raspoređene u Ukrajini. To je jedini plan koji će nam pomoći da pobedimo, da uvedemo saveznike", rekao je on.
(Kurir.rs/BBC/P.V.)