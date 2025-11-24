Slušaj vest

Vojnici sa prve linije u Ukrajini reagovali su na nacrt američkih mirovnih predloga mešavinom prkosa, ljutnje i rezignacije.

BBC je razgovarao sa nekoliko vojnika njih koji su stavove poslali putem društvenih mreža i mejla, u vezi sa originalnim američkim planom.

Od tada američki i ukrajinski pregovarači rade na izmenama predloga i nastaviće razgovore.

Od originalnog američkog plana, Jaroslav sa istoka Ukrajine kaže da "je loš i da ga niko ga neće podržati“, dok je vojni bolničar s pozivnim imenom Šucer odbacio plan kao "apsolutno sramotan nacrt mirovnog plana, koji nije vredan pažnje".

Vojnik s nadimkom Zmija rekao je: "Vreme je da se barem za nešto dogovorimo".

Odricanje teritorije

SAD su predstavile nacrt mirovnog predloga u trenutku kada Rusija ostvaruje značajne pomake na bojnom polju. Samo u proteklom mesecu Ukrajina je izgubila dodatnih 450 kvadratnih kilometara u korist Rusije.

Kijev i dalje kontroliše oko 15 odsto regiona Donbas, istočnog dela Ukrajine koji obuhvata oblasti Lugansk i Donjeck. Međutim, originalni američki plan predlaže da Ukrajina odustane od celog regiona u korist Rusije – čak i delova koje je uspešno branila gotovo četiri godine rata punog obima.

"Neka ga uzmu. Praktično više nema nikoga u gradovima i selima… Ne borimo se za ljude, već za zemlju, dok gubimo još više ljudi", rekao je Zmija.

Foto: Maria Senovilla/EPA

Andrij, oficir u Generalštabu Ukrajine, kaže da je ono što se predlaže za Lugansk i Donjeck "bolno i teško", ali sugeriše da zemlja "možda nema drugog izbora".

Ukrajina brani region još od 2014. godine, kada je Rusija pripojila Krim, a njene paravojne snage zauzele delove Donbasa.

"Možda ne želimo da ga predamo, ali nećemo moći da ga zadržimo vojnom silom i resursima", kaže Andrij.

Istočna Ukrajina bila je poprište najtežih borbi u ovom ratu, a Ukrajina je izgubila desetine hiljada vojnika braneći taj region.

Matros, koji se bori još od 2018. godine, rekao je da bi predaja Donbasa "poništila sve - sve napore oružanih snaga".

Foto: Martial Trezzini/Keystone

"Ona bi zanemarila živote poginulih vojnika i civila", dodao je.

Prisutnost stranih trupa

Ali Jevhen, operater drona sa istoka Ukrajine, smatra da je prisustvo stranih trupa u zemlji važna bezbednosna garancija. Velika Britanija i Francuska predvode napore da se formira "snaga za osiguranje" u slučaju primirja, kroz "Koaliciju voljnih".