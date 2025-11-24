UZBUNA NADOMAK SRBIJE, ODJEKNULE SNAŽNE EKSPLOZIJE: NATO podigao borbene avione, primećeni dronovi blizu granice
Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je danas da je tokom noći i rano jutros angažovalo borbene avione zbog prisustva dronova blizu rumunske granice tokom napada na Ukrajinu.
U saopštenju se navodi da su prvo nemački avioni tipa Eurofajter Tajfun (Jurofajter tajfun) tokom noći poleteli da prate situaciju u vazduhu, nakon što su sistemi za praćenje otkrili dronove.
Ministarstvo je navelo da su dronovi sa radara nestali ubrzo nakon što su zabeležene eksplozije u ukrajinskom lučkom gradu Ismailu, na granici sa Rumunijom.
Upad bespilotnih letelica u rumunski vazdušni prostor nije registrovan, a Tajfuni su se vratili u 57. vazduhoplovnu bazu oko jedan sat noću.
Nedugo nakon toga, Rumunija je podigla i dva aviona F-16, koji su uočili eksplozije na ukrajinskoj teritoriji, na različitoj razdaljini od Ismaila.
Ni tada nije uočen ulazak dronova u vazdušni prostor Rumunije, pa su se avioni vratili u 86. vazduhoplovnu bazu nešto pre četiri sata ujutro. Rumunija sa Ukrajinom deli granicu dugu 650 kilometara, a delovi uništenih ruskih dronova više puta su padali na njenu teritoriju.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)