Slušaj vest

Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je danas da je tokom noći i rano jutros angažovalo borbene avione zbog prisustva dronova blizu rumunske granice tokom napada na Ukrajinu.

U saopštenju se navodi da su prvo nemački avioni tipa Eurofajter Tajfun (Jurofajter tajfun) tokom noći poleteli da prate situaciju u vazduhu, nakon što su sistemi za praćenje otkrili dronove.

Ministarstvo je navelo da su dronovi sa radara nestali ubrzo nakon što su zabeležene eksplozije u ukrajinskom lučkom gradu Ismailu, na granici sa Rumunijom.

Upad bespilotnih letelica u rumunski vazdušni prostor nije registrovan, a Tajfuni su se vratili u 57. vazduhoplovnu bazu oko jedan sat noću.

Nedugo nakon toga, Rumunija je podigla i dva aviona F-16, koji su uočili eksplozije na ukrajinskoj teritoriji, na različitoj razdaljini od Ismaila.

Ni tada nije uočen ulazak dronova u vazdušni prostor Rumunije, pa su se avioni vratili u 86. vazduhoplovnu bazu nešto pre četiri sata ujutro. Rumunija sa Ukrajinom deli granicu dugu 650 kilometara, a delovi uništenih ruskih dronova više puta su padali na njenu teritoriju.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaRUSI POGODILI GRANIČNI PRELAZ SA RUMUNIJOM! NATO lovci F-16 u vazduhu, uzbuna nadomak Srbije! (FOTO/VIDEO)
Rumunija Ukrajina
PlanetaVELIKI POŽAR U SOLITERU! Gust dim progutao zgradu u Bukureštu, šest osoba povređeno (FOTO)
Bukurešt požar
PlanetaNEMAČKI LOVCI POLETELI IZ SRPSKOG KOMŠILUKA ZBOG RUSKIH UDARA! Nakon vazdušnih napada u Ukrajini dignuti avioni NATO, među njima i dva rumunska F-16 (FOTOVIDEO)
Rumunija, ukrajina avion
PlanetaRUSKI DRON POGODIO NA DUNAVU TANKER PUN NAFTE? Crni dim kulja sa broda, u toku evakuacija (VIDEO)
Rumunija