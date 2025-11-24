"AGRESOR RUSIJA DA PLATI ZA RAZARANJE": Stigla dramatična poruka iz EU, Koalicija voljnih rešila da pojača pritisak na Rusiju!
Glavna portparolka Evropske komisije, Paula Pinjo, kaže da će sutra „Koalicija voljnih“ održati virtuelni sastanak - grupa zemalja koje imaju za cilj da podrže Ukrajinu i povećaju pritisak na Rusiju.
Glavna portparolka Evropske komisije, Paula Pinjo, kaže da ima „mnogo posla“ pre nego što se osigura mirovni sporazum za Ukrajinu, ali dodaje da je evropsko angažovanje u razgovorima „donelo konstruktivan napredak“ u pregovorima.
Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode napore da obezbede „snagu uveravanja“ u slučaju prekida vatre, putem „Koalicije voljnih“.
„Ključno je da agresor - Rusija - plati za razaranje koje je nanela“, kaže ona.
U međuvremenu, čuli smo da su se ministri spoljnih poslova nekoliko evropskih zemalja jutros sastali sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Andrijem Sibihom kako bi razgovarali o mirovnim pregovorima.
(Kurir.rs/BBC/Prenela: M. V.)