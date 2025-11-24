Slušaj vest

Glavna portparolka Evropske komisije, Paula Pinjo, kaže da će sutra „Koalicija voljnih“ održati virtuelni sastanak - grupa zemalja koje imaju za cilj da podrže Ukrajinu i povećaju pritisak na Rusiju.

Glavna portparolka Evropske komisije, Paula Pinjo, kaže da ima „mnogo posla“ pre nego što se osigura mirovni sporazum za Ukrajinu, ali dodaje da je evropsko angažovanje u razgovorima „donelo konstruktivan napredak“ u pregovorima.

Delegacije SAD, Ukrajine i Evrope na razgovoru o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba u Ženevi Foto: Martial Trezzini/Keystone

Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode napore da obezbede „snagu uveravanja“ u slučaju prekida vatre, putem „Koalicije voljnih“.

Ključno je da agresor - Rusija - plati za razaranje koje je nanela“, kaže ona.

U međuvremenu, čuli smo da su se ministri spoljnih poslova nekoliko evropskih zemalja jutros sastali sa ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Andrijem Sibihom kako bi razgovarali o mirovnim pregovorima.

(Kurir.rs/BBC/Prenela: M. V.)

