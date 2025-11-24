Slušaj vest

Glavna portparolka Evropske komisije, Paula Pinjo, kaže da će sutra „Koalicija voljnih“ održati virtuelni sastanak - grupa zemalja koje imaju za cilj da podrže Ukrajinu i povećaju pritisak na Rusiju.

Glavna portparolka Evropske komisije, Paula Pinjo, kaže da ima „mnogo posla“ pre nego što se osigura mirovni sporazum za Ukrajinu, ali dodaje da je evropsko angažovanje u razgovorima „donelo konstruktivan napredak“ u pregovorima.

Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode napore da obezbede „snagu uveravanja“ u slučaju prekida vatre, putem „Koalicije voljnih“.

„Ključno je da agresor - Rusija - plati za razaranje koje je nanela“, kaže ona.