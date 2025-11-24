Slušaj vest

U 63. odvojenoj mehanizovanoj brigadi ukrajinske vojske služi Amerikanac koji se dobrovoljno pridružio Oružanim snagama Ukrajine i već ima zapažene borbene rezultate. Nedavno je ovaj vojnik zarobio nekoliko ruskih vojnika na jednoj od tačaka Limanskog pravca.

O tome piše 24 Kanal, pozivajući se na video brigade 63. OMBr "Čelični lavovi".

Američki dobrovoljac Brus zarobio ruske vojnike na frontu. prema njima je postupio na human način.

Kako je američki dobrovoljac zarobio ruske vojnike?

Borac jurišne grupe 63. OMBr, Brus, snimio je video tokom akcije "čišćenja" Serebrjanskog šumskog područja zajedno sa saborcima. Tokom operacije, četiri ruska vojnika su se predala ukrajinskim snagama.

Brus je mirno prišao ruskim vojnicima i naredio im da se predaju. Ruski vojnik je molio da ne bude upucan, a ukrajinski borac mu je obećao da ga neće ubiti. Zanimljivo je da Brus veoma dobro govori ukrajinski jezik.

Pozvao je ruske vojnike da priđu. Kada su mu se približili, razgovarao je sa njima izuzetno ljubazno.

- Na kolena, molim vas - izgovorio je učtivo.

Amerikanac je pokazao pozitivnu stranu rata, a to je da ne povredi neprijatelja koji se dobrovoljno predaje.

Reakcija brigade

- Pogledajte stepen znanja ukrajinskog jezika američkog vojnika i posebno njegovu ljubaznost, čak su i Rusi bili iznenađeni - poručili su iz brigade.