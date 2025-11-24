Slušaj vest

Prema izvorima upoznatim sa diskusijama, američki mirovni plan za Ukrajinu je sažet sa 28 na 19 tačaka, navodi Index.hr.

Iako nije precizirano šta je izbačeno, poznato je da su evropski lideri ranije izrazili zabrinutost zbog delova koji se odnose na sankcije i zamrznutu rusku imovinu, smatrajući to nadležnošću EU. Pritisak SAD da se okonča sukob već je imao uticaj na tržišta, a evropske akcije odbrambene kompanije su u ponedeljak pale za više od 2 procenta.

U zajedničkom saopštenju, SAD i Ukrajina su opisale razgovore kao „konstruktivne“, ali zabrinutost raste iza kulisa. Finski predsednik Aleksandar Stub nazvao je razgovore „korakom napred“, ali je upozorio da „glavna pitanja ostaju nerešena“.

RBC Ukrajina: Teritorijalni status i pristupanje Ukrajine u NATO tema diskusije Trampa i Zelenskog

Ukrajina i SAD su se složile oko većine odredbi u predloženom mirovnom planu SAD, dok su politički najosetljivija pitanja – uključujući teritorijalni status i pristupanje Ukrajine NATO-u – izdvojena za direktnu diskusiju između predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i američkog predsednika Donalda Trampa, navodi RBC Ukrajina.

Predsednik SAD Donald Tramp jutros se oglasio na društvenoj mreži Truth Social nakon prve runde mirovnih pregovora u Ženevi, poručivši da se nešto dobro možda upravo dešava i pita se da li je moguće da se postiže napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine.

Trampova optimistična poruka nakon prve runde pregovora u Ženevi

"Da li je zaista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine??? Ne verujte dok ne vidite, ali konačno se možda nešto dobro dešava. BOŽE, BLAGOSLOVI AMERIKU!", napisao je Tramp.