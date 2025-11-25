ubijeno je više od 40.000 ljudi

ubijeno je više od 40.000 ljudi

Slušaj vest

General sudanske vojske Abdel-Fatah Burhan odbio je predlog primirja koji su ponudili posrednici pod vođstvom SAD, nazvavši ga "najgorim do sada", čime je dodatno oslabio međunarodne napore da se okonča razorni rat u Sudanu koji traje više od 30 meseci.

Abdel Fatah al Burhan Foto: Printscreen YouTube

Posrednici, poznati kao "Kvartet" - SAD, Saudijska Arabija, Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati - već dve godine pokušavaju da zaustave borbe i ponovo uspostave put ka demokratskoj tranziciji, prekinut vojnom pučem 2021. godine.

U video obraćanju koje je vojska objavila, Burhan je poručio da je predlog neprihvatljiv i optužio posrednike za pristrasnost u nastojanjima da zaustave sukob.

1/5 Vidi galeriju Borci RSF koji su počinili stravične zločine nad civilima u Sudanu Foto: Screenshot

Sudanje u građanskom ratu od aprila 2023. godine, kada je borba za moć između vojske i moćnih paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF)prerasla u otvorene sukobe u Kartumui drugim delovima zemlje.

Prema podacima UN, ubijeno je više od 40.000 ljudi, mada humanitarne organizacije upozoravaju da je stvarni broj verovatno mnogo veći.

1/8 Vidi galeriju Masakri nad civilima u Sudanu posle pada Al Fašira Foto: Mohammed Abaker/AP, HONS/X account of Mini Minawi

Sukob je izazvao najveću humanitarnu krizu na svetu, a više od 14 miliona ljudi je napustilo domove, podstakavši širenje bolesti i gurajući pojedine regione u glad.

Ranije ovog meseca, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će posvetiti veću pažnju okončanju rata u Sudanu, nakon što ga je saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman tokom posete Beloj kući pozvao da se uključi.

1/6 Vidi galeriju Al-Fašer u Sudanu Foto: HONS/Maxar Technologies, Planet Labs PBC/Planet Labs PBC

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozvao je danas na hitno primirje i na to da sudanska vojska i RSF započnu pregovore o političkom rešenju.

Na platformi Iks poručio je da je potrebna i "bezbedna i neometana isporuka humanitarne pomoći", kao i prekid dopremanja oružja i boraca u Sudan.

1/7 Vidi galeriju Građanski rat u Sudanu Foto: EPA Mohamed Hossam, AP