General sudanske vojske Abdel-Fatah Burhan odbio je predlog primirja koji su ponudili posrednici pod vođstvom SAD, nazvavši ga "najgorim do sada", čime je dodatno oslabio međunarodne napore da se okonča razorni rat u Sudanu koji traje više od 30 meseci.

sudan-3.jpg
Abdel Fatah al Burhan Foto: Printscreen YouTube

Posrednici, poznati kao "Kvartet" - SAD, Saudijska Arabija, Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati - već dve godine pokušavaju da zaustave borbe i ponovo uspostave put ka demokratskoj tranziciji, prekinut vojnom pučem 2021. godine.

U video obraćanju koje je vojska objavila, Burhan je poručio da je predlog neprihvatljiv i optužio posrednike za pristrasnost u nastojanjima da zaustave sukob.

Borci RSF koji su počinili stravične zločine nad civilima u Sudanu Foto: Screenshot

Sudanje u građanskom ratu od aprila 2023. godine, kada je borba za moć između vojske i moćnih paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF)prerasla u otvorene sukobe u Kartumui drugim delovima zemlje.

Prema podacima UN, ubijeno je više od 40.000 ljudi, mada humanitarne organizacije upozoravaju da je stvarni broj verovatno mnogo veći.

Masakri nad civilima u Sudanu posle pada Al Fašira Foto: Mohammed Abaker/AP, HONS/X account of Mini Minawi

Sukob je izazvao najveću humanitarnu krizu na svetu, a više od 14 miliona ljudi je napustilo domove, podstakavši širenje bolesti i gurajući pojedine regione u glad.

Ranije ovog meseca, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će posvetiti veću pažnju okončanju rata u Sudanu, nakon što ga je saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman tokom posete Beloj kući pozvao da se uključi.

Al-Fašer u Sudanu Foto: HONS/Maxar Technologies, Planet Labs PBC/Planet Labs PBC

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozvao je danas na hitno primirje i na to da sudanska vojska i RSF započnu pregovore o političkom rešenju.

Na platformi Iks poručio je da je potrebna i "bezbedna i neometana isporuka humanitarne pomoći", kao i prekid dopremanja oružja i boraca u Sudan.

Građanski rat u Sudanu Foto: EPA Mohamed Hossam, AP

- Potreban nam je mir u Sudanu - naglasio je Gutereš.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Sudan ubice
collage1.jpg
Sudan, Nigerija, Ukrajina, Venecuela
rat u Sudanu