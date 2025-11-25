NASTAVLJA SE AFRIČKA KLANICA, PRIMIRJE NI NA VIDIKU! General sudanske vojske odbacio američki predlog primirja: "On je najgori od svih do sada"
General sudanske vojske Abdel-Fatah Burhan odbio je predlog primirja koji su ponudili posrednici pod vođstvom SAD, nazvavši ga "najgorim do sada", čime je dodatno oslabio međunarodne napore da se okonča razorni rat u Sudanu koji traje više od 30 meseci.
Posrednici, poznati kao "Kvartet" - SAD, Saudijska Arabija, Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati - već dve godine pokušavaju da zaustave borbe i ponovo uspostave put ka demokratskoj tranziciji, prekinut vojnom pučem 2021. godine.
U video obraćanju koje je vojska objavila, Burhan je poručio da je predlog neprihvatljiv i optužio posrednike za pristrasnost u nastojanjima da zaustave sukob.
Sudanje u građanskom ratu od aprila 2023. godine, kada je borba za moć između vojske i moćnih paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF)prerasla u otvorene sukobe u Kartumui drugim delovima zemlje.
Prema podacima UN, ubijeno je više od 40.000 ljudi, mada humanitarne organizacije upozoravaju da je stvarni broj verovatno mnogo veći.
Sukob je izazvao najveću humanitarnu krizu na svetu, a više od 14 miliona ljudi je napustilo domove, podstakavši širenje bolesti i gurajući pojedine regione u glad.
Ranije ovog meseca, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će posvetiti veću pažnju okončanju rata u Sudanu, nakon što ga je saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman tokom posete Beloj kući pozvao da se uključi.
Generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozvao je danas na hitno primirje i na to da sudanska vojska i RSF započnu pregovore o političkom rešenju.
Na platformi Iks poručio je da je potrebna i "bezbedna i neometana isporuka humanitarne pomoći", kao i prekid dopremanja oružja i boraca u Sudan.
- Potreban nam je mir u Sudanu - naglasio je Gutereš.
