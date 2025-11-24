Slušaj vest

Rusija smatra da je evropski predlog o Ukrajini, koji se sinoć pojavio u brojnim evropskim medijima - nekonstruktivan.

Ovo je izjavio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov. On je takođe naglasio da su mnoge odredbe novog američkog mirovnog plana za rešenje u Ukrajini prihvatljive.

"Što se tiče tih planova koji kruže: jutros smo saznali za evropski plan, koji je, na prvi pogled, potpuno nekonstruktivan", rekao je Ušakov.

Britanski Telegraf i kanadska novinska agencija Rojters objavili su evropski plan za rešavanje sukoba u Ukrajini, koji predstavlja alternativu inicijativi američkog predsednika Donalda Trampa.

Dokument se sastoji od 24 tačaka, ali sadrži značajne razlike u odnosu na američku verziju - izostavlja zahteve za ograničavanje veličine ukrajinskih oružanih snaga i zabranjuje Ukrajini članstvo u NATO, navodi ruski Komersant.

SAD su već razgovarale o planu sa Ukrajinom na sastanku u Ženevi, koji je američki državni sekretar Marko Rubio nazvao najproduktivnijim od njihovih kontakata.

On je rekao da bi predlog mogao biti izmenjen u narednim danima.

O američkom mirovnom planu oglasili su se i ukrajinski vojnici, nazvavši ga sramotnim.

(Kurir.rs/Komersant/P.V.)

