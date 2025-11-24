Slušaj vest

Neverovatna scena zabeležena je u španskoj Sevilji, gde je kabina mobilnog toaleta pala sa mosta Sentenario, koji je trenutno u izgradnji.

Naime, kako se vidi na snimcima koji su ubrzo postali viralni na mrežama, kabina je pala nasred puta, a zbog visine s koje se otkačila, razbila se na komade i svuda rasula sadržaj koji je prenosila.

Saobraćaj je bio u prekidu, ali nije bilo povređenih niti materijalne štete, prema lokalnim novinama "Diario de Sevilla".

Incident, koji se dogodio oko 17.30 u četvrtak, snimio je slučajni prolaznik, a kako se može videti, pre pada je kabinu pomerao kran radi zamene kablova infrastrukture, kada se otkačila i pala na put.

Kabina je pala u centralnu traku autoputa, blokirajući prolaz automobilima koji prelaze most malom brzinom, kao što se vidi na videu.

Uprkos gustom saobraćaju u tom trenutku, uređaj nije sleteo ni na jedno od vozila.

Izgradnja mosta Sentenario, koji premošćuje kanal Alfonso XIII u luci Sevilja, koštaće oko 100 miliona evra, a ovaj projekat, najveći koji je gradu Sevilji dodelilo Ministarstvo saobraćaja poslednjih godina, bio je pod lupom zbog svoje povezanosti sa slučajem korupcije bivšeg socijalističkog lidera Santosa Serdana, koji je navodno imao lični interes da se projekat raspiše na tenderu.