Fransucki predsednik Emanuel Makron predstaviće u četvrtak novi model dobrovoljne vojne službe, a očekuje se da će plan dobiti podršku većine političkih stranaka. Glavna motivacija za jačanje oružanih snaga je rastuća pretnja koju predstavlja Rusija, piše Politiko.

Projekat, koji ne podrazumeva vraćanje obavezne vojne službe, osmišljen je da usmeri obučeno osoblje u aktivne oružane snage ili rezervni sastav.

Dok je poslednjih godina vojna služba ponekad predlagana kao način za disciplinovanje mladih ljudi ili jačanje društvene kohezije, potreba za jačanjem vojske sada je u prvom planu.

I druge evropske zemlje jačaju svoju odbranu

Više evropskih zemalja takođe razmatra ponovno uvođenje vojne službe u različitim oblicima, podstaknuto upozorenjima da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao biti spreman da napadne članicu NATO-a već 2028. godine.

„Francuska nije sama u ovom razmišljanju o mobilizaciji nacije van vojske, a to je sada još relevantnije s obzirom na jasnu rusku pretnju“, rekla je Elen Konvej-Mure, socijalistička poslanica i članica Odbora za spoljne poslove i odbranu francuskog Senata.

Nemačka je nedavno pristala da uvede obaveznu registraciju i lekarske preglede za osamnaestogodišnje muškarce, ali svaki potez ka obaveznoj službi zavisiće od posebne parlamentarne odluke. Poljska je, s druge strane, otkrila cilj obuke svakog odraslog muškarca za rat, ali se takođe uzdržala od ponovnog uvođenja obavezne vojne službe.

Detalji Makronovog plana

Novi francuski program biće zasnovan na dobrovoljnoj osnovi i uključivaće ozbiljnu vojnu obuku, ali trenutno nema razgovora o ponovnom uvođenju obavezne vojne službe, koju je predsednik Žak Širak ukinuo 1997. godine.