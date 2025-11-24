Slušaj vest

Tužilaštvo istražuje detalje o novorođenčetu pronađenom u studentskom domu u Transbajkalu u Rusiji, objavila je regionalna nadzorna agencija na svom Telegram kanalu, a prenose RIA Novosti.

Na društvenim mrežama navodi se da je novorođenče pronađeno u toaletu jednog koledža u Aginsku, gradu u Transbajkaliji. Studentkinja se navodno tamo porodila i napustila bebu. Takođe, na mrežama kruži snimak na kojem se vidi žena, u zaštitnim rukavicama, kako vadi svežanj sa poda toaleta, koji je ispuštao zvukove. Kada je videla sadržaj, ona je u strahu uzviknula da je to beba i pobegla.

Za sada nije zvanično potvrđeno da je to autentičan snimak.

„Tužilaštvo Aginskog okruga pokrenulo je istragu o prijavama primljenim od službi za hitne slučajeve i objavama na društvenim mrežama o pronalasku novorođenčeta u studentskom domu prethodnog dana“, navodi se u saopštenju.

Nadzorna agencija će utvrditi okolnosti incidenta i proceniti rad sistema prevencije, kao i organizacija koje pružaju prenatalnu i postnatalnu negu. Pored toga, praćen je napredak i rezultati proceduralne istrage koju su organizovale agencije za sprovođenje zakona.

(Kurir.rs/RIA.ru)

