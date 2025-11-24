Slušaj vest

Američka delegacija napustila je danas Ženevu, gde je dva dana vodila intenzivne pregovore sa ukrajinskom delegacijom oko konačnog rešenja ukrajinskog konflikta.

Prema najnovijim informacijama, prvobitni plan od 28 tačaka je smanjen na 19.

Kurir je ekskluzivno snimio trenutak kada američka delegacija izlazi iz hotela u kojem su se održavali pregovori.

Ranije u toku dana, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je ukrajinska delegacija vraćena u Kijev i da očekuje "pun izveštaj" podređenih.

Marko Rubio napušta hotel u Ženevi posle razgovora sa Ukrajincima Izvor: Kurir

Državni sekretar je bio u društvu specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa.

Rubio je tom prilikom otkrio kako se Tramp oseća posle izmena u pregovorima.

Britanski mediji su preneli da su se, nakon završetka razgovora, Amerikanci i Ukrajinci preselili u italijanski restoran u hotelu "Četiri godišnja doba", što ste mogli da čitate detaljno u našem blogu.