Slušaj vest

Američka delegacija napustila je danas Ženevu, gde je dva dana vodila intenzivne pregovore sa ukrajinskom delegacijom oko konačnog rešenja ukrajinskog konflikta.

Prema najnovijim informacijama, prvobitni plan od 28 tačaka je smanjen na 19.

Kurir je ekskluzivno snimio trenutak kada američka delegacija izlazi iz hotela u kojem su se održavali pregovori.

Ranije u toku dana, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je ukrajinska delegacija vraćena u Kijev i da očekuje "pun izveštaj" podređenih.

Marko Rubio napušta hotel u Ženevi posle razgovora sa Ukrajincima Izvor: Kurir

Državni sekretar je bio u društvu specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa.

Rubio je tom prilikom otkrio kako se Tramp oseća posle izmena u pregovorima.

Britanski mediji su preneli da su se, nakon završetka razgovora, Amerikanci i Ukrajinci preselili u italijanski restoran u hotelu "Četiri godišnja doba", što ste mogli da čitate detaljno u našem blogu.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlanetaKAKAV KONTRAPLAN? TRAMPOV TIM IGNORIŠE EVROPU I SVE REŠAVA SAM SA KIJEVOM! Delegacije Amerike i Ukrajine spremile "ažurirani mirovni okvir" prve "ruske" verzije
Andrej Jermak Mark Rubio
Planeta"TO JE POTPUNO NEKONSTRUKTIVAN PLAN": Putinov pomoćnik jasno stavio do znanja čiji mirovni predlog više odgovara Rusiji - američki ili evropski
profimedia-1042783840.jpg
Planeta"OVO JE SRAMOTA, NIKO OD NAS NEĆE PRIHVATITI MIROVNI PREDLOG SAD!": Ukrajinski vojnici sa fronta ljutito reagovali na Trampov predlog rešenja
11492880.jpg
PlanetaDVE OZBILJNE CRVENE LINIJE ZA KIJEV: Preko ovoga neće preći ni za živu glavu, vodiće se diskusija između Zelenskog i Trampa!
Ženeva Ukrajina pregovori
Planeta"NE VERUJEM DOK NE VIDIM, ALI...": Tramp se oglasio nakon prve runde pregovora u Ženevi, američki lider razmišlja o jednoj stvari (FOTO)
Donald Tramp