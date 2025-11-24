Bela kuća je saopštila da je američki predsednik Donald Tramp razgovarao sa kineskim kolegom Si Đinpingom, a teme su bile Tajvan, odnosi SAD i Kine i Ukrajina.
RAZGOVARALI TELEFONOM
TRAMP HITNO RAZGOVARAO SA SIJEM! Tri KLJUČNE teme na stolu! Kriza oko Tajvana dosegla vrhunac, Peking ponovio ČVRST stav po pitanju odmetnutog ostrva!
Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je telefonom sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u ponedeljak, potvrdio je zvaničnik Bele kuće.
Prema saopštenju kineskog Ministarstva spoljnih poslova, razgovor je obuhvatio odnose između SAD i Kine, pitanje Tajvana i situaciju u Ukrajini.
- Predsednik Si je izložio principijelni stav Kine po pitanju Tajvana. Naglasio je da je povratak Tajvana Kini sastavni deo posleratnog međunarodnog poretka. Kina i SAD borile su se rame uz rame protiv fašizma i militarizma - navodi kinesko ministarstvo.
