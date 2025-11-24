Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je telefonom sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u ponedeljak, potvrdio je zvaničnik Bele kuće.

Prema saopštenju kineskog Ministarstva spoljnih poslova, razgovor je obuhvatio odnose između SAD i Kine, pitanje Tajvana i situaciju u Ukrajini.

- Predsednik Si je izložio principijelni stav Kine po pitanju Tajvana. Naglasio je da je povratak Tajvana Kini sastavni deo posleratnog međunarodnog poretka. Kina i SAD borile su se rame uz rame protiv fašizma i militarizma - navodi kinesko ministarstvo.

