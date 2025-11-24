Slušaj vest

Jedan seoski starešina sa Tajlandadao je objašnjenje nakon skandala koji je izbio zbog slučaja bake od 65 godina kojoj je izdata potvrda o smrti, da bi se kasnije ispostavilo da je zapravo živa.

On je potvrdio da nije lično otišao da vidi telo, jer ga je rodbina već položila u kovčeg i žurila da ga odveze u Bangkokradi doniranja tela u naučne svrhe.

Kako je došlo do incidenta?

U pitanju je slučaj u kojem je čovek po imenu Mongkol (57) odneo telo svoje sestre, Čolatiras (65), u kovčegu iz provincije Ficanulok u bolnicu u Bangkok, gde je želeo da donira njeno telo u naučne svrhe.

Međutim, bolnica je odbila da primi telo jer je porodica imala samo potvrdu o smrti, ali ne i lekarski izveštaj o uzroku smrti.

Zbog toga je Mongkol odneo kovčeg u hram Ratprakongtam u provinciji Nonthaburi radi pripreme za kremaciju. Tada se dogodilo nezamislivo - Čolatiras je iznenada "oživela" i počela da lupa iznutra po kovčegu, tražeći pomoć.

Osoblje hrama odmah ju je prevezlo u bolnicu Bangjai, gde je pregledana. Lekari su utvrdili da kod nje nije došlo do prestanka disanja, već da je imala nagli pad nivoa šećera u krvi.

Nakon što je dobila hitnu medicinsku negu, porodici je dozvoljeno da je odvede kući na dalji oporavak.

Pitanja javnosti i sumnje u postupak prijave smrti

Nakon što je vest dospela u javnost, mnogi građani su izrazili sumnju u način na koji je prijavljena smrt, kritikujući nemar i nedostatak procedura.