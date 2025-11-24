SASTALI SE POLJSKI I ČEŠKI PREDSEDNIK: Pavel i Navrocki usaglasili stavove - ovo je NAJVEĆA PRETNJA bezbednosti u Evropi! (FOTO)
Predsednik Češke Petr Pavel sastao se danas sa poljskim kolegom Karolom Navrockim, javio je češki javni servis.
Oni su razgovarali o ruskoj invaziji na Ukrajinu i o saradnji u okviru Evropske unije i vojnog saveza NATO.
Češki predsednik je naveo da on i Navrocki dele stav da je Rusija najveća pretnja bezbednosti u Evropi.
Kabinet predsednika Pavela saopštio je ranije da će teme razgovora biti i trgovinska i bezbednosna saradnja dve zeme, koja je dobila na značaju od ruskog napada na Ukrajinu.
U oblasti bezbednosti, Češka i Poljska sarađuju na obuci ukrajinskih vojnika, koju na poljskoj teritoriji vode pripadnici češke vojske.
Razgovor dva predsednika obuhvatio je i energiju i ulaganje u bezbednost, kao i međunarodne inicijative.
Poljski predsednik Navrocki naglasio je da Višegradska grupa, politički savez Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke i Inicijativa za tri mora pred sobom imaju uspešnu budućnost.
Navrocki je Češku posetio prvi put od stupanja na dužnost.
U Prag je stigao sinoć, a na aerodromu ga je dočekao odlazeći ministar spoljnih poslova Jan Lipavski. ; Kako je ranije javila poljska agencija PAP, Navrocki će se sastati i sa predsednikom pokreta ANO i verovatnim sledećim češkim premijerom Andrejem Babišem.
Navrocki će posetiti i Univerzitet u Pragu.
(Kurir.rs/Beta)