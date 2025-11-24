Slušaj vest

Predsednik Češke Petr Pavel sastao se danas sa poljskim kolegom Karolom Navrockim, javio je češki javni servis.

Oni su razgovarali o ruskoj invaziji na Ukrajinu i o saradnji u okviru Evropske unije i vojnog saveza NATO.

Češki predsednik je naveo da on i Navrocki dele stav da je Rusija najveća pretnja bezbednosti u Evropi.

Kabinet predsednika Pavela saopštio je ranije da će teme razgovora biti i trgovinska i bezbednosna saradnja dve zeme, koja je dobila na značaju od ruskog napada na Ukrajinu.

U oblasti bezbednosti, Češka i Poljska sarađuju na obuci ukrajinskih vojnika, koju na poljskoj teritoriji vode pripadnici češke vojske.

Sastanak Karola Navrockog i Petra Pavela

Razgovor dva predsednika obuhvatio je i energiju i ulaganje u bezbednost, kao i međunarodne inicijative.

Poljski predsednik Navrocki naglasio je da Višegradska grupa, politički savez Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke i Inicijativa za tri mora pred sobom imaju uspešnu budućnost.

Navrocki je Češku posetio prvi put od stupanja na dužnost.

U Prag je stigao sinoć, a na aerodromu ga je dočekao odlazeći ministar spoljnih poslova Jan Lipavski. ; Kako je ranije javila poljska agencija PAP, Navrocki će se sastati i sa predsednikom pokreta ANO i verovatnim sledećim češkim premijerom Andrejem Babišem.

Navrocki će posetiti i Univerzitet u Pragu.