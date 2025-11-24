Slušaj vest

Vozač kamiona izazvao je sudar pet automobila nakon što je pokušao da zaviri kroz zamagljeno vetrobransko staklo, a sada se pojavio i uznemirujući video nesreće.

Kristofer Trajb (57) gledao je kroz mali otvor u staklu kada se sudario sa minivenom u Sendikroftu, Flintšir. Šokantni sudar je snimljen njegovom kamerom u automobilu dok je njegov kamion sa lepkom sleteo sa puta.

Snimci prikazuju kako se telo Trajba žestoko trese dok psuje više puta, vidljivo užasnut. Zatim ga bacaju oko vozila dok se vetrobransko staklo razbija, a šešir mu odleće.

Miniven je pao nosom u jarak, dok su i drugi automobili oštećeni u sudaru. Prekršajni sud za Mold je čuo da je Trajb vozio kamion pun lepka — i da se deo lepka prosuo po putu nakon sudara.

Tužilac Džejms Ešton je rekao da je Trajb imao "lošu vidljivost zbog zamagljenog vetrobranskog stakla". Sunce je bilo nisko, što je takođe otežavalo uslove vožnje.

Koristio telefon, gledao kroz maglu...

Trajb je ranije koristio telefon za volanom tokom putovanja, ali nije bio na njemu u vreme sudara, čulo se na sudu.

- On se očigledno kaje i nije umanjio svoje ponašanje. Potpuno je svestan da je ovo moglo dovesti do ozbiljnih povreda — ili još goreg. Njegova vožnja je bila opasna i izazvala je sudar. Doprinosni faktor je bio što je sunce bilo veoma nisko; to je doprinelo lošoj vidljivosti. To ne oslobađa gospodina Trajba, ali jeste faktor. Pominje se njegov telefon. On je to uradio; nije ništa što je dovelo do sudara. Proverio ga je dok je putovao, a nije trebalo to da radi - rekao je Patrik Gedes, branilac.

Trajb se izjasnio krivim za opasnu vožnju motornog vozila, ali je izbegao zatvorsku kaznu i umesto toga je osuđen na 36 nedelja, uslovno na 18 meseci.

Zabranjeno mu je da vozi 18 meseci i naređeno mu je da plati dodatnu nadoknadu žrtvi od 187 funti, kao i 85 funti sudskih troškova.