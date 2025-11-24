Slušaj vest

Kako navodi Top Channel, jedna kuća u tom selu od jutarnjih sati je opkoljena. Na terenu je policija iz grada Puke i specijalne jedinice RENEA (Jedinica za neutralizaciju naoružanih elemenata - jedinica albanske policije zadužena za najopasnije i najkompleksnije akcije). Kako se navodi, sumnja se da su se u toj kući kriju dve tražene osobe "visokog rizika".

Jedna od njih identifikovana je kao Julijan Čumraku (24), za kog se sumnja da je povezan sa terorističkim grupama. Drugi, državljanin Albanije iz Tirane, identifikovan je kao Arben Uka. Navodno je i Uka ranije bio na meti protivterorističkih jedinica, navodi Bold News.

Vow News saznaje da su se te dve osobe krile u ovoј kući u Orošu mesec dana, dok јe Uku navodno prethodno progonila antiteroristička policiјa. Lajme Durrës navodi da se čulo kako jedan od njih dvojice uzvikuje "Alahu akbar".

Top Channel navodi da je osumnjičene prvo uočila policija Puke, a zatim su u zonu stigle i snage RENEA. Policija im već nekoliko sati upućuje pozive da se predaju, ali oni to odbijaju. Sumnja da su obojica teško naoružani, što dodatno otežava intervenciju u kući.