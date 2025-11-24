Slušaj vest

„Anulirali su mi dete", žali se Tatjana Bikova u video poruci. Njenog sina Andreja ubili su, kako kaže, komandanti. Imenuje ih i kaže da ih mrzi.

Prvo su od njega iznuđivali novac, tražeći polovinu odštete koju je primio za ranjavanje, kaže ona. Kad je odbio da im da novac i umesto toga kupio automobil, tražili su ga od njega da im da automobil. Budući da je odbio da ga preda, ubijen je, kaže Bikova.

Ona je podnela prijavu Istražnom odboru Ruske Federacije i Kancelariji glavnog tužitelja, ali ništa se nije dogodilo. Andrej Bikov je jednostavno proglašen nestalim. „Kako mi je rečeno, pretučen je na smrt. Leži u šumovitom području u blizini Galicinivke (selo u Donjeckoj oblasti Ukrajine)", rekla je Bikova nezavisnom ruskom mediju u egzilu Verstka.

Šta je praksa "anuliranja"?

U oktobru 2025. godine, veb portal je pokrenuo projekat kako bi skrenuo pažnju na široko rasprostranjenu praksu mučenja i takozvano „poništavanje“ (ili „otkazivanje“) - kolokvijalni izraz za ubijanje drugova u ruskoj vojsci. „Verstka“ je takođe objavila imena desetina umešanih komandanata. Sledećeg dana, Aleksandar Paščenko, poslanik vladajuće stranke Jedinstvena Rusija iz republike Hakasija, odgovorio je na kritike jednog ljutitog građanina rekavši: „Na frontu biste bili otpušteni zbog takvih izjava.“ Time je potvrdio da se „poništavanja“ zaista praktikuju.

Zašto se mučenja i ubistva događaju u vojsci?

„Ubistvo saboraca samo je jedan aspekt teškog stanja ruske vojske. Mučenje je takođe rašireno“, rekao je za DW vojni stručnjak Jurij Fjodorov. Videozapisi mučenja mogu se pronaći na Telegram kanalima posvećenima ratu. Na primer, rekao je stručnjak, vojnike bacaju u jamu i hrane ih smećem jednu ili dve nedelje, zavisno od zapovednikovog hira. Ili su vojnici prisiljeni „zagrliti drvo“. Vezuju ih za debla i ostavljaju tamo dan-dva dana bez hrane ili vode.

Vojnik može biti upucan, a zatim proglašen nestalim ili ubijen u akciji. Nadalje, od samovolje oficira zavisi hoće li vojnik biti poslan u napad gde je rizik od smrti posebno visok.

Razlozi za „otkazivanje“ mogu biti veoma različiti – neposlušnost, disciplinski prekršaji, konzumiranje alkohola, svađe sa oficirima ili odbijanje da se preda deo plate. „Ako ljude smatrate potrošnom robom i sposobni ste da nekoga ubijete šaljući ga u beznadežnu bitku, onda ćete i vi ubijati u pozadini zato što je neko počinio prekršaj, nije vam dao novac ili se posvađao“, rekao je za DW vojni stručnjak Jan Matvejev.

Psihoanalitičarka Alina Putilovskaja govori o „prenošenju“ i „izražavanju“ agresivnih emocija: „Nadređeni koji sami čine ove okrutne akte nasilja takođe imaju nadređene koji ih ismevaju – na primer, dajući nerealna naređenja i uskraćujući vitalne zalihe svojim jedinicama. Ovi visoki zvaničnici projektuju spolja sliku superiornosti, nepobedivosti i prosperiteta. To dovodi do veoma teških osećanja među terenskim komandantima, koja zatim istresu na svojim podređenima.“

Prema rečima Putilovske, ovi drugi osećaju strah jer bi mogli postati meta agresije svojih nadređenih. Međutim, oni takođe osećaju sažaljenje i krivicu prema svojim pogođenim drugovima jer im ne mogu pomoći, dodaje psihoanalitičar.

Foto: Shutterstock

"Anuliranje" umesto discipline

Jurij Fjodorov pripisuje „otpuštanja“ u vojsci korumpiranim oficirima i kriminalnom i nedisciplinovanom osoblju. On kaže da je oficirski kor u Rusiji postao problematičniji od 1990-ih, a mnogi su ostali u vojsci jednostavno zato što nisu mogli da nađu posao u civilnom sektoru. Svoju oskudnu platu dopunjavali su koruptivnim praksama, kaže on, kao što je prisiljavanje vojnika da obavljaju neplaćeni posao. Takvi oficiri trenutno služe u ratu u Ukrajini, dodaje on.

Stručnjaci se slažu da se i ruska vojska promenila u ovom ratu zbog regrutovanja plaćenika koji se bore za novac i osuđenih kriminalaca, koji donose sopstvene „vrednosti“ u vojne redove. „Da bi se cela ova banda držala pod kontrolom, morale su se koristiti najbrutalnije metode“, kaže Fjodorov.

Jedan od prvih poznatih primera ovoga bio je video koji je kružio društvenim mrežama u novembru 2022. godine. Na njemu su Vagnerovi plaćenici ubijali saborca maljem.

Foto: Shutterstock

Prema rečima Jana Matvejeva, glavni razlog za „otkazivanje“ je nedostatak discipline i odsustvo pravilno strukturiranog vojnog sistema. „Sve to podstiče nekažnjivost, što onemogućava vođstvo. Niko u ruskoj vojsci nije kažnjen za teške ratne zločine, poput ubistava u Buci i Mariupolju. Ovo je odmah signaliziralo da ljudi mogu jednostavno biti ubijeni bez kazne“, kaže Matvejev. On je uveren da su „otkazivanja“ narušila disciplinu u vojsci. Pošto vojska ništa ne preduzima povodom toga, ovaj trend se samo pojačava, smatra on.

Oba stručnjaka su mišljenja da ruska vojska više ne bi bila spremna da se bori ako bi se prestala praksa mučenja, zlostavljanja, iznude, „otkazivanja“ i ratnih zločina. „U stvarnosti, celokupno funkcionisanje vojske zasniva se na nekažnjivosti i eksploataciji vojnika kao resursa, kao robova“, naglašava Fjodorov.

Foto: EPA

Iz perspektive psihoanalitičarke Aline Putilovske, „otkazivanja“ su metod prisile, kontrole i zastrašivanja.

- Vojno rukovodstvo nije zainteresovano za izgradnju dugoročnih odnosa sa ljudima jer zna da će uskoro doći novi ljudi. Dve stvari drže zajednicu na okupu, čak i u ratu: emocionalna veza i prinuda. Ako se jedna od njih izgubi, kao u ovom slučaju sa emocionalnom vezom, onda prinuda preuzima primat, što u ovom slučaju eskalira u okrutnost koja dostiže svoj krajnji nivo.

Matvejev takođe ističe da Rusi ne razumeju za šta se zapravo bore.