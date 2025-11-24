Slušaj vest

Jednostavna poseta prodavnici polovne robe pretvorila se u neverovatno otkriće za čoveka iz Nevade. Aleksandar, ljubitelj starih stvari i vintidž odeće, kupio je takvo ogledalo za samo nekoliko dolara. Ispostavilo se da je to pravi kolekcionarski predmet, napravljen od srebra i datira iz 1950-ih.

Sve je počelo u prodavnici polovnih stvari u Rinu. Naime, Aleksandar, koji želi da ostane anoniman i ne otkriva dalje detalje o sebi, tražio je poklon za svoju suprugu, koja poseduje salon lepote opremljen vintidž predmetima: fenovima za kosu, viklerima i ogledalima iz prošlih vremena. Među policama, srebrni sjaj je privukao njegovu pažnju.

- Čim sam video srebrnu dršku, znao sam da je to nešto posebno - rekao je za "Newsweek".

Cena je bila zanemarljiva: samo 9,99 dolara. Mala investicija za predmet koji je izgledao savršeno za salon njegove supruge. Tek nakon pažljivijeg pogleda, Aleksandar je primetio dve gravure koje će sve promeniti: reči "Webster Sterling" i datum 1953.

Otkriće vrednosti: autentično srebrno ogledalo

Gravura nije bila samo kozmetički detalj.

"Webster Sterling" je zaštitni znak istorijske američke kompanije specijalizovane za proizvodnju finog srebrnog pribora. Osnovana 1869. godine u Masačusetsu, kompanija Webster je poznata po svojim komadima od srebra 925, koje visoko cene kolekcionari i antikvari. Nakon detaljnijeg pregleda, Aleksandar je shvatio da nije u pitanju replika, već autentičan komad iz tog perioda. Na mreži, slični predmeti se vrednuju između 75 i 200 dolara, u zavisnosti od stanja i retkosti komada.

- Definitivno je pravo srebro. Rekao bih da vredi oko 200 dolara, ali nemam nameru da ga prodajem - dodao je.

Kada se sreća sretne sa pažljivim okom

Aleksandrova priča je samo još jedan dokaz da se prava blaga mogu naći na policama prodavnica polovne robe. Njegovo stručno oko i strast prema vintidž predmetima omogućili su mu da prepozna vrednost tog ogledala čak i pre nego što je saznao njegovu istoriju. Danas, predmet nije na prodaju: već je poliran i okačen u dnevnoj sobi njegove supruge, spreman da odražava ne samo lica kupaca, već i prstohvat sreće.

- Učiniću ga dostupnim kupcima ili okačiti na zid salona. Ne dešava se svaki dan da kući ponesete srebrni komad iz 1953. za manje od deset dolara - rekao je.

Priča koja pokazuje kako se čak i najjednostavnija kupovina može pretvoriti u nezaboravan trenutak. I da je ponekad sve što je potrebno malo ogledalo da odrazi svu magiju kupovine polovne robe.