Udovica Čarlija Kirka dala je novinarki Megan Keli detaljan opis trenutka koji je postao viralan, braneći ga kao svoj uobičajeni način izražavanja naklonosti prema nekome.

Erika Kirk je rekla da ne razume frku oko njenog nedavnog zagrljajasa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom na sceni.

Zagrljaj sedam nedelja nakon ubistva

Na događaju Turning Point USA 29. oktobra, sedam nedelja nakon atentata na njenog muža, Čarlija Kirka, Erika, nova izvršna direktorka TPUSA, popela se na binu. Ona je odala počast svom nastradalom suprugu pre nego što je pozdravila Vensa i pozvala ga da govori.

- Niko nikada neće zameniti mog muža - rekla je Erika (37) publici.

- Ali vidim određene sličnosti između mog muža u potpredsedniku Džej Di Vensu. Zaista ih vidim. I zbog toga sam blagoslovljena što ga večeras mogu predstaviti - rekal je Erika.

Kada je potpredsednik (41) izašao na binu, on i Erika su se čvrsto zagrlili. Nakon zagrljaja, Erika je stavila ruku na potiljak Vensove glave, a on je nakratko spustio ruke na njen struk.

Reakcije s interneta

Pozdrav je iznenadio mnoge korisnike interneta, koji su analizirali položaj ruku i debatovali da li je zagrljaj bio primeren situaciji s obzirom na nedavni gubitak Čarlija Kirka.

- Moj jezik ljubavi je dodir, ako hoćete - rekla je publici u Feniksu, gde je njenom mužu odata pošta pre dva meseca.

- Objasniću vam sve korak-po-korak, upravo su pustili emotivni video. Hodam ka njemu, Džej Di hoda ka meni. Počinjem da plačem - prisetila se Erika.

- On kaže: "Tako sam ponosan na tebe." A ja mu kažem: "Bog te blagoslovio" i dodirujem mu glavu. Svima koje sam zagrlila i dodirnula zadnji deo glave tokom zagrljaja, uvek kažem: "Bog te blagoslovio" - ispričala je Erika.

Megan se nasmejala: "Ljudi su mislili da si mu dodirnula zadnjicu'"

Erika se složila: "Mislim da me ne bi toliko mrzeli da sam to zaista uradila"

Nekoliko dana kasnije, Erika je prisustvovala polaganju zakletve novog američkog ambasadora u Indiji, Serđa Gora, gde ga je zagrlila na sličan način.

Spekulacije o braku Uše i Džej Di Vensa

Erikine izjave o zagrljaju sa potpredsednikom usledile su nekoliko dana nakon što je Džej Di Vensova supruga, Uša Vens, viđena bez burme tokom posete Kampu Ležun zajedno s prvom damom Melanijom Tramp 19. novembra.

Uša i Džej Di su u braku od 2014. i imaju troje dece - sinove Ivana (8) i Viveka (5) i ćerku Mirabel (3).

Zbog trenutnih spekulacija o braku Džej Di Vensa, portparol druge dame, koja retko daje izjave za medije, rekao je sledeće:

- Uša je majka troje male dece, često pere sudove, kupa decu i ponekad zaboravi da stavi burmu.

Erika Kirk izjavila da se molila da je trudna nakon što je njen suprug Čarli ubijen

Erika Kirk izjavila je da se "molila" da je trudna nakon što je njen suprug Čarli Kirk ubijen, piše list People.

U razgovoru sa Megin Keli, Erika (36), majka dvoje dece, rekla je da su ona i njen ubijeni suprug (31) želeli da imaju četvoro dece. Dodala je da se molila da je trudna s trećim detetom posle atentata na Čarlija 10. septembra na Univerzitetu doline Juta.

- Želeo je da imamo četvoro dece. I molila sam Boga da sam zatrudnela s njim kada je ubijen. Pomislila sam: "O, Bože, to bi bio najveći blagoslov posle ove katastrofe" - rekla je Erika.

Spekulacije o tajnoj vezi između Erike Kirk i Džej Di Vensa i njihovoj bebi?

Posle prisnog zagrljaja Erike Kirk i potpredsednika SAD, Džej Di Vensa pojavile su se spekulacije o njihovoj tajnoj vezi. Oni su jedno drugo milovali po glavi i struku na bini, što je mnogima delovalo da tu postoji nešto, neka vatra.

Takođe, žena Di Vensa, prelepa Indijka, Uša Vens, viđena je bez burme na ruci, što je opet diglo prašinu i pokrenulo niz spekulacija.

Povrh svega toga, Erika Kirk objavljuje da je zatrudnela i da je u osmom mesecu trudnoće, a kao što je poznato, Čarli Kirk je ubijen pre deset nedelja.

Postavlja se, dakle, pitanje, čija je beba na putu?