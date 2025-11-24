Slušaj vest

SAD i Ukrajina su izmenile mirovni plan od 28 tačaka za okončanje rata, nakon intenzivnih sastanaka u Ženevi koji su dve strane približili dogovoru, izjavio je danas savetnik šefa kancelarije predsednika Ukrajine Andrija Jermaka Oleksandr Bevc.

"Mnoge sporne odredbe su ublažene ili preoblikovane kako bi se približile ukrajinskim stavovima ili smanjili zahtevi od Kijeva", rekao je Bevc, prenosi Washington Post (WP).

Razgovori, održani tokom vikenda, bili su "napeti i teški", ali produktivni, izjavio je Bevc koji je bio jedan od učesnik sastanka.

Do danas, nacrt još nije bio u potpunosti "prihvatljiv", ali je, kako je naveo Bevc, "dostigao nivo na kojem se o njemu može razgovarati, dok je ranije bio ultimatum".

Šta je izbačeno iz mirovnog plana?

Dogovoreno je brisanje tačaka koje su se ticale američko-ruskih odnosa, a nisu uključivale Ukrajinu, kako Volodimir Zelenski ne bi potpisivao dokument s odredbama nevezanim za njegovu zemlju.

Kijev je takođe insistirao da se evropska pitanja rešavaju odvojeno i da odluke o članstvu u NATO budu u skladu s pravilima Alijanse, što praktično uklanja raniji predlog o ruskom vetu na ukrajinsko članstvo.

Zelenski je ovlastio samo sebe za razgovore o teritorijalnim pitanjima, pa predlog da se ukrajinske snage povuku iz Donjecke oblasti nije menjan.

Ukrajinska strana jasno je poručila da je spremna da razgovara polazeći od postojeće linije fronta, ali ne i o razmeni teritorija s Rusijom.

Američki zvaničnici su, prema Bevcu, pokazali razumevanje za rizik od društvenih nemira i protesta koje bi teritorijalni ustupci izazvali.

Broj tačaka u dokumentu smanjen je sa 28 na 19, navodi za WP zvaničnik upoznat s pregovorima ističući da se još polazi od originalnog američkog predloga, a ne od odvojenog evropskog kontrapredloga koji je takođe kružio tokom vikenda.

Evropske primedbe bile su "korisne", rekao je zvaničnik, ali Vašington ostaje fokusiran na svoje polazno rešenje.

Prvobitni nacrt, predstavljen ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom prošle nedelje u Kijevu, predviđao je velike ustupke Moskvi i prelazio je nekoliko "crvenih linija" za Ukrajinu, što je izazvalo oštre reakcije Kijeva i njegovih saveznika, uključujući i republikance u Kongresu.

Američku delegaciju u Ženevi predvodio je državni sekretar Marko Rubio, dok je ukrajinski tim vodio šef kancelarije predsednika Andrij Jermak.