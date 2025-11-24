Slušaj vest

Dokument sadrži 28 tačaka, koje predviđaju potvrdu suvereniteta Ukrajine, trajni sporazum o nenapadanju između Rusije, Ukrajine i NATO-a, kao i opsežan paket bezbednosnih garancija i rekonstrukcije za Ukrajinu.

Međutim, iz Moskve je stigao oštar odgovor, savetnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, izjavio je da je evropski plan „potpuno nekonstruktivan“ i „nije prihvatljiv Rusiji“.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali moguće buduće situacije u geopolitici bili su Boško Jakšić, novinar, Nenad Vuković, predsednik Društva lobista i Vladimir Kljajić, politikolog.

Američki plan je sa 28 tačaka smanjen na 19, pa je Boško Jakšić diskutovao o najvažnijim tačkama koji se tiču odustajanja ulaska integracije Ukrajine u NATO.

- Po Trampovom planu, od Ukrajine se zahteva da odustane od dela svoje teritorije, odnosno da kompletan Donbas, gde Ukrajina drži neke manje delove, da se to sve preda Rusima, te da se omogući ruskoj floti da uđe na Crno more na Krimu i da se armija Ukrajina svede na 600.000 ljudi, a danas ih ima 900.000, pa ide i klauzula da Ukrajina neće ući u NATO. Ovo poslednje je davno bilo definisano čak i Ustavom Ukrajine da neće ući u NATO, a onda su Ukrajinci promenili na impuls Zapada i dobili ambiciju da uđu u NATO i to je u značajnoj meri inspirisalo rusku agresiju - započeo je Jakšić.

Jakšić je rekao da je Evropljani najspornije, a da se tiče Trampovog plana, da se Ukrajina složi sa gubitkom teritorije.

- Zelenski i svi ukrajinski zvaničnici godinama govore da nisu spremni da daju niti jedan pedalj svoje teritorije. Trampov plan predviđa i zahteva od Kijeva da odustane od dela svoje teritorije. Ovo ne deluje kao sporazum, već kao kapitulacija. Kažu da je sastanak u Ženevi bio napredak oko suvereniteta, ali meni nije jasno kako je to napredak suvereniteta ako zahtevate da se Ukrajina odrekne dela suvereniteta - ističe Jakšić.

Vuković je izneo mišljenje da Tramp bolje funkcioniše sa Rusijom nego sa Evropom ili Ukrajinom, pa je obrazložio to mišljenje sa sankcijama koje su, kako kaže, pogodile više nas, nego njih.

- Rusija i Amerika kada su se kao svađali tokom ovih sanckija, koje su više potresle nas, nego njih, vidite da oni mnogo, čak i u pojavnom delovanju, a kamoli ispod žita, bolje funkcionišu, nego što Tramp to čini sa Evropom, a kamoli Ukrajinom. Ukrajinu praktično niko ništa ne pita - rekao je Vuković.

Jakšić se nadovezao, pa je rekao da Ukrajina i Evropa u ovom momentu pokušavaju da se dodvore Trampu.

- Tako bi ga naterali da preispita sporazum koji se Ukrajini i Evropi apsolutno ne dopada - dodao je Jakšić.

Čak i da Ukrajina ne uđe u NATO alijansu, što Zelenski zahteva od samog početka, Kljajić je izneo šta je fokus Ukrajine u bezbednosnom smislu.

- Evropski zahtev je jasan, oni zahtevaju da Amerika angažovanije preuzme odgovornost kada je u pitanju odbrana, odnosno garancija da će sporazum istrajati i da će im doneti dugovečan mir. Svakako, američka administracija smatra da ne bi trebalo ohrabrivati Ukrajince jer ni jednu izgubljenu teritoriju nisu nadoknadili tokom ove četiri godine. Ukrajina mora da prihvati taj mir, odnosno sporazum, on mora da bude legitiman. Bez Amerike koja bi bila garant mira i koja bi mogao da kazni Rusiju ako prekrši sporazum, Evropa nije u stanju da kompenzuje ukoliko SAD povuku svoju podršku koju daju Ukrajini. Videćemo u narednim godinama koliko će Evropa da izdvaja, a planira stotine milijarde evra ulaganja u vojsku, pa bi jedino u takvim okolnostima mogla da ignoriše ono što Vašington misli - rekao je Kljajić.

