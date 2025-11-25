Slušaj vest

Najmanje pet visokih izraelskih komandanta smenjeno je zbog propusta tokom napada Hamasa7. oktobra, koji je izazvao najduži rat u istoriji Izraela i odneo više od 1.200 izraelskih i skoro 70.000 palestinskih života.

General Ejal Zamir, načelnik Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), u nedelju je objavio listu sankcija, navodeći da je cilj "oštrije definisanje odgovornosti" i obnova poverenja javnosti u vojsku.

Ko je smenjen?

Smenjeni su šef vojno-obaveštajne službe u oktobru 2023. godine, šef operacija, načelnik Južnog komande, komandant Divizije Gaza.

Oni su prvi visoki oficiri koji su smenjeni zbog svoje uloge u napadu. Međutim, smene su uglavnom simbolične i smatraju se pokušajem IDF-a da prevaziđe vojni neuspeh.

Ranije ostavke i rezervna služba

Tri najviša oficira – bivši šef vojno-obaveštajne službe Aharon Haliva, bivši načelnik Južne komande general-major Jaron Finkelman i bivši šef operacija Oded Basjuk – već su dali ostavke na funkcije koje su imali 7. oktobra i vratili se civilnom životu.

Iako su napustili komandne položaje, mogli su da budu pozvani da služe u rezervistima tokom rata, ali nakon ove odluke više se ne smatraju podobnim za rezervnu službu.

1/8 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Izjave generala Zamira

- Nije lako donositi odluke koje utiču na ljude koje cenim i koji su posvetili život bezbednosti države, ljude sa kojima sam se borio decenijama. Ali obaveza da jasno definišemo komandnu odgovornost je neizbežna. Ako ne pooštrimo značenje odgovornosti, poverenje u sistem će erodirati, a to poverenje je temelj naše sposobnosti da se borimo, pobedimo i branimo Izrael - rekao je Zamir.

Istraga i političke prepreke

Pod vođstvom prethodnog načelnika Generalštaba, Herci Halevija, IDF je prvobitno želeo da istragu poveri spoljašnjem odboru bivših ministara i šefova odbrane, ali je premijer Benjamin Netanijahu to blokirao.

Kritičari tvrde da je time sprečeno spoljašnje ispitivanje propusta.

IDF je potom pokrenuo interne istrage i objavio nalaze od početka godine. U februaru su se zvanično izvinili za "istorijski neuspeh" i priznali da su komandanti i obaveštajci bili prevareni od strane Hamasa, koji je navodno planirao masakr najmanje sedam godina pre 7. oktobra.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje Netanjahua i Trampa u Knesetu Foto: Chip Somodevilla/Getty Images Europe, Evelyn Hockstein/Pool Reuters

Kontroverze i ratne zasluge

Mnogi smenjeni oficiri kasnije su predvodili borbe protiv Hamasa i drugih neprijatelja Izraela, često dobijajući pohvale za svoje napore.

Jaron Finkelman, bivši šef Južne komande, komandovao je kopnenim snagama u bitkama za Gazu, Kan Junis i Rafu 2023 - 2024.

General-major Tomer Bar, šef vazduhoplovstva, bio je kritikovan, ali ne i smenjen, zbog neuspeha da zaustavi Hamasove dronove i padobrance 7. oktobra, ali je kasnije stekao status heroja zbog uspeha vazduhoplovnih snaga protiv Irana.

Oded Basjuk, bivši šef operacija, smatran je najpametnijim komandantom u generalštabu, ali je sada smenjen iz rezervne službe.

Aharon Haliva, bivši šef vojnoobaveštajne službe, ima kontroverzan snimak u kojem je rekao da "50 Palestinaca mora da pogine za svakog Izraelca, uključujući i decu".

Brigadni general Avi Rosenfeld, komandant "Divizije Gaza" 7. oktobra, takođe je smenjen, iako je ranije podneo ostavku i javno se izvinio za "propust života".

Netanijahu i dalje odbija uspostavljanje državne komisije koja bi ispitala političke propuste koji su doprineli terorističkom napadu.

1/11 Vidi galeriju Oslobađanje izraelskih talaca iz ruku Hamasa, među njima i srpski državljanin Alon Ohel (na slici sa naočarama na licu) Foto: Jehad Alshrafi/AP, Abdel Kareem Hana/AP

Pripreme za nove sukobe

U nedelju je otkriveno da je general Zamir naredio "hitnu" vežbu trupa stacioniranih blizu granice sa Libanom, u pripremi za moguću eskalaciju sukoba sa Hezbolahom.