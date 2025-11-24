Slušaj vest

Bodibilder i influenser Kiril Terešin (29), poznat kao "ruski Popaj", suočava se sa amputacijom obe ruke zato što je godinama unazad ubrizgavao opasne supstance u bicepse.

Terešin, koji je godinama u ruke ubrizgavao sintol, sada navodno ima tešku infekciju koju lekari jedva uspevaju da kontrolišu.

Lekari tvrde da bi, kako bi mu spasli ruke, bilo potrebno izvršiti više operacija presađivanja kože, ali da zbog loših rezultata medicinskih testova operacije još ne mogu da se izvedu.

Stručnjaci strahuju da možda neće imati dovoljno vremena da stabilizuju njegovo stanje pre operacije.

Sintol uništio tkivo - nastupili su fibroza, nekroza i raspadanje mišića

Ubrizgavanje sintola dovelo je do fibroze tkiva, a potom i nekroze, ozbiljno narušivši njegovo zdravlje. Uznemirujući snimci koje je sam objavio pokazuju da mu je jedan mišić "pukao", ostavljajući rupu i truleće tkivo na ruci.

Terešin je počeo da ubrizgava sintol 2017. godine, što mu je donelo svetsku pažnju i nadimak "Popaj" zbog neprirodno ogromnih bicepsa.

Već je imao operacije, ali rane ne zarastaju

Uprkos ranijim operacijama, ruke su mu postale toliko inficirane da rane nisu mogle da zarastu. Godine 2019. aktivistkinja Alana Mamaeva (32), poznata po borbi za žrtve neuspelih plastičnih operacija, ubedila ga je da hitno potraži lečenje.

Terešin je nakon operacije objavio snimak tkiva izvađenog iz ruku, tvrdeći da je to deo njegovog "mišića", uz morbidan komentar:

- Ovo su moje dragocenosti. Uzmi jedan komad, vreme je rasprodaje.

Lekari izvadili ogromne količine tkiva i ulja

Doktor Dmitrij Meljnikov je uklonio više delova mrtvog tkiva i petrolejskog ulja koje je Terešin ubrizgavao kako bi nenormalno povećao bicepse i tricepse.Pokazujući ogromnu masu tešku oko 1,3 kg izvađenu iz ruke duge 60 cm, on je rekao:

- Evo ga, oštećeno tkivo sa fragmentima mišića.

U jednom snimku Terešin pita hirurga:

- Koliko sam mišića izgubio?

Meljnikov ga je ranije upozorio da bi mogao da umre ako opasni implantanti ostanu u telu.

- Problem je u tome što je ovo petroleumski žele - rekao je doktor posle operacije.