"Izgledala sam kao konj", žalila se 44-godišnjakinja na sudu, a kako se dodaje — sve što su ona i njen muž želeli bio je lep osmeh. A ono što su dobili bila je samo bol — i 16.000 evra manje na bankovnom računu.

Naime, tridesetosmogodišnjak, hrvatski državljanin, završio je školu i šegrtovanje za zubnog tehničara u Austriji, nakon čega je 11 godina radio u laboratoriji, a potom 10 samozaposlen.

- Ne lečim pacijente - rekao je na sudu.

Ipak, Hrvat, iako samo zubni tehničar, pretvarao se da je zubar kada je par došao kod njega u bečku ordinaciju da im sredi osmehe. U ponedeljak se pojavio na sudu pod optužbom za teški napad i prevaru. Iako čovek priznaje da je pravio greške, ne izjašnjava se krivim po optužbama.

- Veoma sam uslužna osoba i primetio sam da su mnogi pacijenti loše informisani - rekao je.

Isto se dogodilo i sa parom: kontaktirali su ga preko prijatelja jer su imali pitanja o svojim zubima. U septembru 2022. godine, on je samo dao savete, očistio privremene krunice i jednom uklonio lepak sa svedokovih zuba.

- To je bila greška - priznaje on. Ali: jasno je izjavio da nije stomatolog.

Tretmani trajali nekoliko nedelja

Žena priča potpuno drugačiju priču. Ona tvrdi da je optuženi obavio stomatološke radove na njenim zubima. Morali su biti vađeni i ponovo umetani tri puta, jednom je trajalo pola dana.

- Bilo je strašno bolno. Radio je bez rukavica ili maske - tvrdi ona.

Kaže da je platila dogovorenu naknadu od 16.000 evra nakon prvog tretmana, iako je od početka bila nezadovoljna.

Mesec dana kasnije, njen muž je takođe bio lečen.

- Dobio je 28 anestezija, skoro je izgubio svest i imao je anafilaktički šok. Mogao je da umre - rekla je supruga.

Protivrečnosti i zabuna

Međutim, izjave svedoka pokreću pitanja: Navodni tretmani su se odvijali 2022. godine, ali policijski izveštaj je podnet tek 2025. godine. Svedokinja je navodno rekla policajcima da zubni tehničar nikada nije tvrdio da je stomatolog – ali na sudu kaže suprotno.

Tvrdi da je ponekad muškarac bio prisutan tokom tretmana, a ponekad žena. "Potpuno sam zbunjena", rekao je advokat optuženog, Hajnrih Lang.

Čak i sudija i tužilac deluju sve zbunjenije. Fotografija, koja navodno prikazuje optuženog tokom tretmana, izaziva zabunu 15 minuta. Snimljena je "slučajno", kaže svedok. Fotograf? Njen sin – tada trogodišnjak.

Par zahteva 114.000 evra odštete. Zubni tehničar se suočava sa optužbama za nanošenje telesnih povreda iz nehata, ugrožavanje javne bezbednosti i prevaru.

Njegov advokat je izjavio: "Moj klijent je odličan primer uspešne integracije. Nikada nije bilo pritužbi. On zna svoja prava i rizike koji su povezani ako ih zanemari."