Predloženi mirovni plan koji se razmatra sa SAD i Evropom sadrži „ispravne“ tačke, ali osetljiva pitanja tek treba da budu razmotrena sa Donaldom Trampom, izvestio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

„Do sada, nakon pregovora u Ženevi, ima manje tačaka, nema ih više od 28, a mnogi ispravni elementi su uključeni u ovaj okvir“, rekao je ukrajinski predsednik u svom večernjem video obraćanju.

„Ovo je zaista pravi pristup. Osetljiva pitanja, najosetljivije tačke, razgovaraću sa predsednikom Trampom“, najavio je.

Foto: Printksrin

"Ukrajina nikada neće biti prepreka miru - to je naš princip, zajednički princip, i milioni Ukrajinaca očekuju i zaslužuju dostojanstven mir. Učinićemo sve za ovo, spremni smo da radimo što je brže moguće", poručio je ukrajinski lider.

On je upozorio da Rusija neće smanjiti pritisak na Ukrajinu i pozvao građane da "ovih nedelja obratite veliku pažnju na vazdušna upozorenja".

Zelenski je naglasio da bi bilo "fer prema svim našim partnerima, a pre svega prema američkoj strani, da uzmu u obzir pretnju koju vide i njihove obaveštajne službe".

"A ako postoje pregovori, ako postoji konstruktivan pristup, ako zaista završavamo rat, onda ne bi trebalo da bude raketa, ne bi trebalo da bude masovnih udara na Ukrajinu, na naš narod. To zaista mogu da urade oni koji su jaki u svetu", zaključio je Zelenski.

Oglasila se i Bela kuća

Kerolajn Livit, portparolka Donalda Trampa, razgovarala je sa novinarima ispred Bele kuće.

Ona je rekla da su razgovori o okončanju rata u Ukrajini bili produktivni, ali da i dalje postoji nekoliko tačaka neslaganja.

„Revidirani plan treba ponovo predstaviti Rusima“, rekla je.

Donald Tramp Foto: BONNIE CASH / POOL/UPI POOL

Rekla je da nema planova da se Tramp i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastanu ove nedelje.

„Postoji osećaj hitnosti. Predsednik želi da se ovaj sporazum postigne i da se ovaj rat završi. Tramp vrši veliki pritisak na oba lidera“, dodala je.

Na pitanje da li Tramp ispunjava svoj rok od četvrtka da postigne sporazum sa Ukrajinom, rekla je da Tramp želi da se sporazum „postigne što je pre moguće“.

Potvrdila je da je rat u Ukrajini pomenut tokom telefonskog razgovora između Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga danas, ali da je fokus i dalje na odnosima SAD i Kine.

Šta se juče dešavalo

U zajedničkom saopštenju koje su SAD i Ukrajina objavile sinoć, nakon sastanka predstavnika obe strane u Ženevi, navodi se da su razgovori bili „konstruktivni, fokusirani i puni poštovanja“. Obe strane su se složile da nastave „intenzivan rad“ u narednim danima.

Ukrajinski pregovarač je rekao da mirovni plan od 28 tačaka koji su SAD objavile prošle nedelje „više ne postoji“, nakon što su „neke tačke uklonjene, a druge revidirane“. Oleksandar Bevz je rekao da „nijedna od zabrinutosti Ukrajine nije ostala nerešena“.

Volodimir Zelenski je objavio na internetu da se granice Ukrajine „ne mogu menjati silom“, dodajući „da ratni zločinci ne smeju izbeći pravdu“ i da „agresor mora u potpunosti da plati za rat koji je započeo“. Pomoćnik Kremlja je rekao da je evropsko ažuriranje mirovnog plana potpuno nekonstruktivno i da ne funkcioniše za Rusiju.