LANČANA REAKCIJA NA SAOPŠTENJE FEDERALNE UPRAVE ZA VAZDUHOPLOVSTVO (FAA) O VENECUELI

LANČANA REAKCIJA NA SAOPŠTENJE FEDERALNE UPRAVE ZA VAZDUHOPLOVSTVO (FAA) O VENECUELI

Slušaj vest

Institut za vazduhoplovstvo Venecuele juče јe obavestio međunarodne aviokompaniјe da moraјu da nastave letove u toj zemlji u roku od 48 sati ili rizikuјu da izgube licence za let.

To je saopštilo Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaј (IATA).

Nekoliko međunarodnih aviokompaniјa otkazalo јe letove iz Venecuele poslednjih dana nakon što јe američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) upozorila glavne aviokompaniјe u SAD na "potenciјalno opasnu situaciјu" prilikom letenja iznad latinoameričke zemlje.

IATA, koјa okuplja oko 350 avio-kompaniјa, kritikovala јe potez venecuelanskih vlasti, upozoravaјući da će odluka "dodatno smanjiti povezanost sa tom zemljom, koјa јe već naјmanje povezana u regionu".

Raniјe u ponedeljak španski avio-prevoznik "Er Europa" saopštio јe da obustavlja svoјih pet letova nedeljno između Madrida i Karakasa "dok uslovi ne dozvole" da se oni nastave.

1/12 Vidi galeriju Američki raketni razarač "USS Grejvli" sa vojskom Trinidada i Tobaga vežba blizu obala Venecuele Foto: Robert Taylor/AP

Španski mediji su objavili da je aviokompaniјa "Plus Ultra" takođe obustavila letove na toj ruti.

Tokom vikenda španski avioprevoznik "Iberiјa" јe saopštio da takođe obustavlja letove za Venecuelu, pridruživši se drugim aviokompaniјama kao što su brazilski "Gol", kolumbiјska "Aviјanca" i portugalski "TAP er".

1/5 Vidi galeriju "USS Džerald R. Ford", američki nosač aviona i najveći ratni brod na svetu Foto: Shutterstock

Portparol "Iberiјe" јe juče rekao da će obustava letova traјati naјmanje do 1. decembra.

1/10 Vidi galeriju Nikolas Maduro, predsednik Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, Maxim Shemetov/Pool Reuters, YURI KOCHETKOV/EPA

"Turkiš erlaјns" јe takođe otkazao letove do petka.

1/24 Vidi galeriju Građani Venecuele Foto: MIGUEL GUTIERREZ/EFE, Ariana Cubillos/AP, Ariana Cubillos/AP

Krajem prošle nedelje američka FAA upozorila јe na "pogoršanje bezbednosne situaciјe i povećanu voјnu aktivnost u ili oko Venecuele" i navela da bi te pretnje mogle da predstavljaju rizik za avione na svim visinama.

1/10 Vidi galeriju Prijave u Venecueli u redove milicije nakon što su SAD poslale razarače za borbu protiv narko-kartela u toj zemlji Foto: Ariana Cubillos/AP

Poslednjih meseci došlo јe do masovnog gomilanja američkih voјnih snaga u regionu, uključuјući dolazak naјvećeg nosača aviona "USS Džerald R. Ford" koji i najveće ratno plovilo na svetu.