GLAVNI TRAMPOV ČOVEK ZA ZAVRTANJE RUKU SA ZELENSKOG PREŠAO NA RUSE! Zvaničnik Pentagona psovao tokom posete Kijevu, sada je OČI U OČI sa Putinovim timom (FOTO)
Den Driskol, sekretar Ministarstva odbrane SAD zadužen za kopnenu vojsku, stigao je u Abu Dabi na mirovne pregovore sa Kirilom Budanovim, šefom ukrajinske vojne obaveštajne službe i ruskom delegacijom.
Prema informacijama Fajnenšel tajmsa (FT) iz pouzdanih izvora, koje prenosi nemački Velt, Driskol se sinoć u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) sastao sa izaslanicima ruskog predsednika Vladimira Putina.
Podseća se da je Driskol poslednjih dana bio uključen u pregovore s ukrajinskim predstavnicima u vezi s američkim planom za okončanje rata koji je pokrenula Rusija.
On je predvodio tim Pentagona koji je prošlog četvrtka u Kijevu sačekao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog po njegovom povratku iz Turske, nakon što ovaj nije želeo da o novom američkom planu razgovara u Istanbulu.
Driskol je dan kasnije u Kijevu održao sastanak i s evropskim ambasadorima i zvaničnicima u rezidenciji otpravnice poslova SAD, a visoki evropski zvaničnik rekao je za FT da je sastanak bio mučan i da je okupljenima poručio da "moramo ovo da okončamo", misleći na rat i upotrebio psovku.
Italijanski Korijere dela sera prenosi navode američkih medija u razgovorima s Ukrajincima i Rusima u Abu Dabiju ne učestvuju ni šef Stejt departmenta Marko Rubio, koji je u nedelju na čelu delegacije SAD na pregovorima u Ženevi koji su rezultirali promenom mirovnog plana u korist Ukrajine, kao ni druge visoke diplomate administracije predsednika Donalda Trampa.
Driskolov zadatak je da Rusima predstavi ažuriranu verziju plana koji je nakon američko-ruskih pregovora sa prvobitnih 28 sveden na 19 tačaka.
Navodi se da će najosetljivija pitanja, poput potencijalne predaje ukrajinskih teritorija Rusima, biti predmet očekivanog sastanka Trampa i Zelenskog u Beloj kući.
(Kurir.rs/The Financial Times/Die Welt/Il Corriere della Sera/Preveo i priredio: N. V.)