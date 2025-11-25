Slušaj vest

Den Driskol, sekretar Ministarstva odbrane SAD zadužen za kopnenu vojsku, stigao je u Abu Dabi na mirovne pregovore sa Kirilom Budanovim, šefom ukrajinske vojne obaveštajne službe i ruskom delegacijom.

Prema informacijama Fajnenšel tajmsa (FT) iz pouzdanih izvora, koje prenosi nemački Velt, Driskol se sinoć u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) sastao sa izaslanicima ruskog predsednika Vladimira Putina.

Den Driskol
Den Driskol Foto: YONHAP/YNA

Podseća se da je Driskol poslednjih dana bio uključen u pregovore s ukrajinskim predstavnicima u vezi s američkim planom za okončanje rata koji je pokrenula Rusija.

On je predvodio tim Pentagona koji je prošlog četvrtka u Kijevu sačekao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog po njegovom povratku iz Turske, nakon što ovaj nije želeo da o novom američkom planu razgovara u Istanbulu.

Den Driskol, sekretar Pentagona zadužen za kopnenu vojsku SAD, tokom posete Kijevu i sastanka s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: HOGP/Ukrainian Presidential Press Off, Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia

Driskol je dan kasnije u Kijevu održao sastanak i s evropskim ambasadorima i zvaničnicima u rezidenciji otpravnice poslova SAD, a visoki evropski zvaničnik rekao je za FT da je sastanak bio mučan i da je okupljenima poručio da "moramo ovo da okončamo", misleći na rat i upotrebio psovku.

Italijanski Korijere dela sera prenosi navode američkih medija u razgovorima s Ukrajincima i Rusima u Abu Dabiju ne učestvuju ni šef Stejt departmenta Marko Rubio, koji je u nedelju na čelu delegacije SAD na pregovorima u Ženevi koji su rezultirali promenom mirovnog plana u korist Ukrajine, kao ni druge visoke diplomate administracije predsednika Donalda Trampa.

Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

Driskolov zadatak je da Rusima predstavi ažuriranu verziju plana koji je nakon američko-ruskih pregovora sa prvobitnih 28 sveden na 19 tačaka.

Donald Tramp Volodimir Zelenski Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP

Navodi se da će najosetljivija pitanja, poput potencijalne predaje ukrajinskih teritorija Rusima, biti predmet očekivanog sastanka Trampa i Zelenskog u Beloj kući.

(Kurir.rs/The Financial Times/Die Welt/Il Corriere della Sera/Preveo i priredio: N. V.)

