Den Driskol, sekretar Ministarstva odbrane SAD zadužen za kopnenu vojsku, stigao je u Abu Dabi na mirovne pregovore sa Kirilom Budanovim, šefom ukrajinske vojne obaveštajne službe i ruskom delegacijom.

Prema informacijama Fajnenšel tajmsa (FT) iz pouzdanih izvora, koje prenosi nemački Velt, Driskol se sinoć u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) sastao sa izaslanicima ruskog predsednika Vladimira Putina.

Podseća se da je Driskol poslednjih dana bio uključen u pregovore s ukrajinskim predstavnicima u vezi s američkim planom za okončanje rata koji je pokrenula Rusija.

On je predvodio tim Pentagona koji je prošlog četvrtka u Kijevu sačekao ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog po njegovom povratku iz Turske, nakon što ovaj nije želeo da o novom američkom planu razgovara u Istanbulu.

Driskol je dan kasnije u Kijevu održao sastanak i s evropskim ambasadorima i zvaničnicima u rezidenciji otpravnice poslova SAD, a visoki evropski zvaničnik rekao je za FT da je sastanak bio mučan i da je okupljenima poručio da "moramo ovo da okončamo", misleći na rat i upotrebio psovku.

Driskolov zadatak je da Rusima predstavi ažuriranu verziju plana koji je nakon američko-ruskih pregovora sa prvobitnih 28 sveden na 19 tačaka.

