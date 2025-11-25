Slušaj vest

Očekuje se da će 59-godišnji član namibijske stranke SVAPO i član regionalnog veća nastaviti da uživa naklonost većine lokalnih birača u izbornoj jedinici Ompundž.

U intervjuu za njemački list Bild Adolf Hitler Unona rekao je da su ga roditelji nazvali po ozloglašenom nemačkom diktatoru, ali verovatno nisu razumeli ko je bio Adolf Hitler.

- Verovatno nisu razumjeli šta Adolf Hitler predstavlja. Kao dete, smatrao sam to sasvim normalnim imenom - rekao je namibijski političar.