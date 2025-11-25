Očekuje se da će namibijski političar Adolf Hitler Unona ponovo pobediti na lokalnim izborima, nakon što je 2020. godine dobio 85 odsto glasova.
ADOLF HITLER PONOVO POBEĐUJE NA IZBORIMA: Oglasio se pred glasanje u Namibiji, otkrio kako je dobio ime
Očekuje se da će 59-godišnji član namibijske stranke SVAPO i član regionalnog veća nastaviti da uživa naklonost većine lokalnih birača u izbornoj jedinici Ompundž.
U intervjuu za njemački list Bild Adolf Hitler Unona rekao je da su ga roditelji nazvali po ozloglašenom nemačkom diktatoru, ali verovatno nisu razumeli ko je bio Adolf Hitler.
- Verovatno nisu razumjeli šta Adolf Hitler predstavlja. Kao dete, smatrao sam to sasvim normalnim imenom - rekao je namibijski političar.
Pošto je Namibija bila nemačka kolonija od 1884. do 1915. godine, germanska imena su bila uobičajena u toj zemlji.
