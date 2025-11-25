Slušaj vest

Si je ovo izjavio tokom telefonskog razgovora sa predsednikom SAD-a, Donaldom Trampom.

Kineski predsednik je napomenuo da je prošlog meseca imao uspešan susret sa Trampom u Busanu, gde su postigli mnoge važne zajedničke dogovore. „Ponovo smo usmerili kurs džinovskog broda kinesko-američkih odnosa i dali mu veći zamah za stabilnu plovidbu napred, šaljući pozitivnu poruku svetu“, rekao je Si.

„Kinesko-američki odnosi su od tada generalno zadržali stabilan i pozitivan napredak, što pozdravljaju obe zemlje i međunarodna zajednica“, naveo je Si.

On je ukazao da se ponovo potvrdila činjenica da „saradnja Kine i SAD-a doprinosi obema stranama, a da im konfrontacija šteti“, što je dokazano iskustvom.

„Dve strane treba da prošire listu saradnje i skrate listu problema, kako bi se postigao veći napredak, stvorio novi prostor za saradnju i donelo više koristi narodima obe zemlje i sveta“, rekao je Si.

Si je naglasio principijelni stav Kine o pitanju Tajvana, istakavši da je povratak Tajvana Kini sastavni deo posleratnog međunarodnog poretka.

Si je podsetio da su se Kina i SAD borile rame uz rame protiv fašizma i militarizma. „Trenutno je još važnije da dve strane zajedno zaštite pobedu u Drugom svetskom ratu“, poručio je.

Predsednik Tramp je tom prilikom rekao da je predsednik Si veliki lider. Tramp je izjavio da je uživao u susretu sa Sijem u Busanu i da se u potpunosti složio sa njegovim komentarima o odnosima dveju zemalja. Dodao je da obe strane sprovode sve dogovore koje su dvojica lidera postigla u Busanu. Tramp je naglasio da je Kina igrala važnu ulogu u pobedi u Drugom svetskom ratu. Takođe je podvukao da SAD razumeju važnost pitanja Tajvana za Kinu.