KINŽALI U TALASIMA RUŠE KIJEV, RUSKI DRONOVI PREŠLI GRANICU NATO! Direktni udari u solitere, ljudi gore u stanovima, oglasili se Kličko i Zelenski (FOTO, VIDEO)
Ruske trupe su tokom protekle noći pokrenule masovni napad na Kijev raketama i dronovima, pri čemu je ubijeno najmanje šest ljudi i ranjeno 12 osoba, uz velika razaranja u više delova ukrajinske prestonice.
Timur Tkačenko, načelnik Vojne uprave grada Kijeva (KMVA), objavio je da su pogođeni su Darnicki, Svjatošinski, Pečerski i Dnjeprovski distrikt.
Kijev post prenosi da su stambene zgrade u Pečerskom i Dnjeprovskom distriktu pretrpele direktne udare.
U Pečerskom je pogođena stambena zgrada od 22 sprata, a zabeležena su razaranja između 4. i 8. sprata.
Požar je ugašen i ekipe za vanredne situacije demontiraju oštećene objekte.
Spasioci su evakuisali jednu nepokretnu osobu.
U stambenom kompleks Centralni park u Kijevu nakon udara neki stanovi su potpuno uništeni, dok su na drugima razbijeni prozori.
U Dnjeprovskom distriktu su u udaru na devetospratnicu poginule dve osobe, a nekoliko ljudi je povređeno.
Spasioci su evakuisali 17 ljudi, uključujući troje dece.
Požari koji su izbili od 5. do 8. sprata su ugašeni, a potraga za preživelima se nastavlja.
U početku su kijevske vlasti prijavile devet povređenih, uključujući jedno dete i potvrđeno je da su dve osobe poginule.
Međutim, malo iza sedam časova ujutru, Rusija je pokrenula drugi napad na Kijev koristeći hipersonične rakete Kinžal.
Tada je zgrada u Svjatošinskom distrikzu pretrpela velika oštećenja, a gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da bi moglo da bude ljudi zarobljenih ispod ruševina.
Tkačenko je kasnije izvestio da su četiri osobe tu poginule, a najmanje tri povređene.
- Rusi namerno ciljaju civilnu infrastrukturu i stambene objekte. Ciničan teror - napisao je on na Telegramu.
Ovim se ukupan broj žrtava u prestonici povećava na šest, a 12 je povređeno.
Prekidi u snabdevanju strujom i vodom zabeleženi su u više delova Kijeva.
Hitne službe rade na lokalizaciji požara i pružanju pomoći povređenima.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je na društvenoj mreži X da su "Rusi lansirali 22 rakete raznih vrsta i više od 460 dronova, većinom Šahida", a da su neke od bespilotnih letelica prešle granicu sa Rumunijom, zemljom članicom NATO.
- Zna se da su četiri drona ušla u vazdušne prostore naših suseda Moldavije i Rumunije - napisao je Zelenski.
(Kurir.rs/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)