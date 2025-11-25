NAPAD RAKETAMA I DRONOVIMA NA UKRAJINSKU PRESTONICU, BESPILOTNE LETELICE U VAZDUŠNOM PROSTORU RUMUNIJE

Ruske trupe su tokom protekle noći pokrenule masovni napad na Kijev raketama i dronovima, pri čemu je ubijeno najmanje šest ljudi i ranjeno 12 osoba, uz velika razaranja u više delova ukrajinske prestonice.

Timur Tkačenko, načelnik Vojne uprave grada Kijeva (KMVA), objavio je da su pogođeni su Darnicki, Svjatošinski, Pečerski i Dnjeprovski distrikt.

Kijev post prenosi da su stambene zgrade u Pečerskom i Dnjeprovskom distriktu pretrpele direktne udare.

U Pečerskom je pogođena stambena zgrada od 22 sprata, a zabeležena su razaranja između 4. i 8. sprata.

Požar je ugašen i ekipe za vanredne situacije demontiraju oštećene objekte.

Spasioci su evakuisali jednu nepokretnu osobu.

U stambenom kompleks Centralni park u Kijevu nakon udara neki stanovi su potpuno uništeni, dok su na drugima razbijeni prozori.

U Dnjeprovskom distriktu su u udaru na devetospratnicu poginule dve osobe, a nekoliko ljudi je povređeno.

Spasioci su evakuisali 17 ljudi, uključujući troje dece.

Požari koji su izbili od 5. do 8. sprata su ugašeni, a potraga za preživelima se nastavlja.

U početku su kijevske vlasti prijavile devet povređenih, uključujući jedno dete i potvrđeno je da su dve osobe poginule.

Međutim, malo iza sedam časova ujutru, Rusija je pokrenula drugi napad na Kijev koristeći hipersonične rakete Kinžal.

Tada je zgrada u Svjatošinskom distrikzu pretrpela velika oštećenja, a gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da bi moglo da bude ljudi zarobljenih ispod ruševina.

Tkačenko je kasnije izvestio da su četiri osobe tu poginule, a najmanje tri povređene.

- Rusi namerno ciljaju civilnu infrastrukturu i stambene objekte. Ciničan teror - napisao je on na Telegramu.

Ovim se ukupan broj žrtava u prestonici povećava na šest, a 12 je povređeno.

Prekidi u snabdevanju strujom i vodom zabeleženi su u više delova Kijeva.

Hitne službe rade na lokalizaciji požara i pružanju pomoći povređenima.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je na društvenoj mreži X da su "Rusi lansirali 22 rakete raznih vrsta i više od 460 dronova, većinom Šahida", a da su neke od bespilotnih letelica prešle granicu sa Rumunijom, zemljom članicom NATO.

- Zna se da su četiri drona ušla u vazdušne prostore naših suseda Moldavije i Rumunije - napisao je Zelenski.