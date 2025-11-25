Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da je na Evropljanima da odluče kako će koristiti zamrznutu rusku imovinu koju američki predsednik Donald Tramp predlaže u svom planu za ulaganje u projekte koje predvode SAD za obnovu Ukrajine.

"Evropljani su jedini koji moraju da kažu, jer je to deo plana, šta ćemo uraditi sa zamrznutom ruskom imovinom koju drže Evropljani", rekao je Makron za radio RTL.

Makron, koji će posle podne učestvovati na onlajn sastanku koalicije koja podržava Ukrajinu, rekao je da Rusija vodi "stratešku hibridnu konfrontaciju sa Evropljanima".

"Pogrešili bismo ako budemo slabi pred takvom pretnjom", rekao je francuski predsednik.

"Ako želimo da zaštitimo sebe, mi Francuzi, što je moja briga, moramo da pokažemo da nismo slabi pred silom koja nam najviše preti", dodao je Makron.

Predsednik Francuske je rekao da mir u Ukrajini ne sme da bude kapitulacija.

"Želimo mir, ali ne želimo mir koji je kapitulacija. Ne želimo mir koji Ukrajinu stavlja u nemoguću situaciju, koji u suštini daje Rusiji slobodu da nastavi dalje, uključujući i ka drugim evropskim zemljama, i koji ugrožava našu kolektivnu bezbednost", rekao je Makron.

Na pitanje da li je plan koji je predložio američki predsednik kapitulacija, Makron je odgovorio da je "plan koji su predložile SAD korak u pravom smeru - ka miru".

"U tom planu postoje elementi koji zaslužuju da se o njima razgovara, pregovara i poboljša", dodao je Makron.

Zvaničnici koalicije koja podržava Ukrajine razgovaraće danas posle podne na onlajn sastanku o Trampovom planu o okončavanju sukoba pokrenutog u februaru 2022. godine ruskom invazijom na Ukrajinu.