Stanovnici više rumunskih okruga - Tulčea, Vrančea, Bakau, dobili su RO-Alert poruke upozorenja od države ruskog drona koji ušao u rumunski vazdušni prostor! Rumunska vojska je odmah podigla lovačke avione (nemačke "jurofajter" i rumunske "F-16").

Dron je povremeno registrovan na radarima, jer je leteo veoma nisko. Piloti su imali odobrenje da obore cilj, ali je kontakt izgubljen - veruje se da je dron napustio rumunski vazdušni prostor.

Ovaj incident je došao samo dan nakon još jednog velikog incidenta, tokom kojeg su čak odjekivale eksplozije.

Radarski kontakt je izgubljen u oblasti okruga Galati, pa se očekuje da će biti sprovedene i provere na terenu kako bi se utvrdilo da li je dron možda pao u Rumuniji, iako je glavna pretpostavka da je odleteo van.

Ro-Alert (kojim su građani obavešteni) je specijalan sistem u Rumuniji koji ima višestruku funkciju, a zanimljivo je da ne morate imati internet ni smartfon da biste dobili poruku.

Vlasti u Moldaviji su naknadno saopštile da je dron ušla u Rumuniju iz pravca Moldavije i da su tu zemlju tokom noći bila preletana od strane "roja ruskih dronova".

Jedan dron je i pao na kuću u moldavskom selu Čukurešti de Jos.

Prema Ministarstvu odbrane Rumunije, od početka rata u Ukrajini ovo je 13. slučaj ulaska drona u rumunski vazdušni prostor, a oko 40 puta su fragmenti dronа pali na njihovu teritoriju.

Rumunija je u 10.00 ukinula upozorenja koja su trajala 90 minuta, ali situacija i dalje nadzire.

Lokalno stanovništvo dobilo je upozorenja da beži u skloništa, ali problem je što, prema izveštajima, 90 odsto skloništa u oblastima Tulčea, Galati i Braila nije funkcionalno, pa nije poznato gde su se sklonili.