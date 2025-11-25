Planeta
SILOVATELJ JAVNO POGUBLJEN: Namamio žene, pa ih zlostavljao, a onda ga je stigla kazna
Vrhovni sudija pokrajine Semnan saopštio je da je u Bastamu javno izvršena smrtna kazna nad osobom osuđenom za silovanje i prinudu nad dve žene.
Glavni sudija pokrajine Semnan, Hodžatoleslam Valmuslimin Akbari, naveo je da je slučaj bio pod posebnom istragom, tokom koje je utvrđeno da je optuženi "prevario dve žene i počinio silovanje silom i prinudom", preneo je Mizan.
Takođe je dodato da je okrivljeni koristio "zastrašivanje i pretnje" kako bi kod žrtava izazvao strah od nanošenja štete po njihov ugled.
Sudija Akbari je naglasio da je izvršenje kazne sprovedeno u skladu sa islamskim i sudskim propisima, kao deo odlučne akcije protiv zločina koji ugrožavaju moral i bezbednost društva.
