Vrhovni sudija pokrajine Semnan saopštio je da je u Bastamu javno izvršena smrtna kazna nad osobom osuđenom za silovanje i prinudu nad dve žene.

Glavni sudija pokrajine Semnan, Hodžatoleslam Valmuslimin Akbari, naveo je da je slučaj bio pod posebnom istragom, tokom koje je utvrđeno da je optuženi "prevario dve žene i počinio silovanje silom i prinudom", preneo je Mizan.

Takođe je dodato da je okrivljeni koristio "zastrašivanje i pretnje" kako bi kod žrtava izazvao strah od nanošenja štete po njihov ugled.