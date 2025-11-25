Slušaj vest

RO-Alert, kojim je rumunska država danas obavestila građane o neposrednoj opasnosti zbog uletanja ruskog drona, predstavlja sistem za hitno obaveštavanje stanovništva o opasnosti.

Taj sistem se ne odnosi samo na vazdušnu opasnost, već i na upozorenje od zemljotresa i drugih nepogoda, bilo da su prirodne ili ljudske.

Poruka automatski stiže svima koji se sa telefonom nalaze u pokrivenoj zoni opasnosti i ne zavisi od telefonskog operatera, čak ni da li osoba ima rumunski broj telefona, pa ni internet.

To je najbrži način da se upozori stanovništvo na pomenute vazdušne napade, prirodne katastrofe, hemijske incidente, velike požare ili vrele temperature.

Od početka rata u Ukrajini, RO-Alert se često koristio u pograničnim okruzima (posebno Tulčea, Galați) kada Rusija izvodi udare dronovima na ukrajinske luke na Dunavu, zbog opasnosti da delovi dronova ili sami dronovi zalutaju i padnu na rumunsku teritoriju.

Koristi se tehnologija Cell Broadcast (emitovanje na mobilne mreže). To znači da poruke ne dolaze kao običan SMS, već se šalju direktno na sve aktivne mobilne telefone povezane na bazne stanice u određenoj geografskoj zoni.

Za prijem poruke nije potrebna posebna aplikacija ili smartfon, funkcioniše na većini savremenih i nekih starijih modela telefona.

Sistemom upravlja Specijalna telekomunikaciona služba (STS) na osnovu informacija koje pružaju ovlašćene institucije, poput Ministarstva odbrane, Generalnog inspektorata za vanredne situacije (IGSU).